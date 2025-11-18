इंस्टाग्रामवरील ओळखीतून लग्नाच्या
भूलथापा देत तरुणीवर अत्याचार
प्रियकरावर गुन्हा दाखल
भिवंडी, ता. १८ (वार्ताहर) ः नाशिकमधील २५ वर्षीय तरुणाने भिवंडीतील २५ वर्षीय तरुणीसोबत इन्स्टाग्रामवर झालेल्या ओळखीतून लग्नाच्या भूलथापा दिल्या. तसेच तिच्यावर वारंवार अत्याचार करून तरुणीची फसवणूक केली. याप्रकरणी पीडितेच्या फिर्यादीवरून तरुणाविरोधात कोनगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. किरण रामा पवार (२५, रा. नाशिक) असे प्रियकराचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोनगाव पोलिस ठाणे हद्दीत राहणाऱ्या पीडितेची इन्स्टाग्रामवर किरण याच्यासोबत ओळख झाली. याच ओळखीतून दोघांमध्ये प्रेमाचे सूत जुळले. त्यानंतर किरणने पीडितेला प्रेमाच्या आणाभाका देत लग्नाच्या भूलथापा दिल्या. तिच्यावर वारंवार शहाड आणि त्र्यंबक रोड नाशिक येथील लॉजवर नेऊन अत्याचार केले. दरम्यान, पीडितेने किरणकडे लग्नाचा तगादा लावला असता त्याने नकार दिला. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडितेने कोनगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. पोलिस किरणचा शोध घेत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.