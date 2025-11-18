साधू हत्याकांडामध्ये माझा काहीही संबंध नाही
साधू हत्याकांडाशी संबंध नाही, मी साक्षीदार
जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती काशिनाथ चौधरी यांचे स्पष्टीकरण
पालघर, १८ (बातमीदार) ः पालघर जिल्ह्यातील २०२० च्या साधू हत्याकांड प्रकरणात मी आरोपी नसून साक्षीदार आहे. आतापर्यंत झालेल्या पोलिस चौकशीत माझे आरोपी म्हणून नाव नाही. ज्या ठिकाणी साधू हत्या घडली, तो मतदारसंघ माझ्या कार्यक्षेत्रात येत आहे. पोलिसांच्या विनंतीवरून मी त्या दिवशी पोलिसांच्या सोबत घटनास्थळी गेलो होतो. त्यावेळी मी पोलिसांसह साधूंना वाचवण्यासाठी जमावाला विनंती करत होतो, मात्र जमाव ऐकण्याच्या पुढे होता. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, मी साक्षीदार म्हणून आहे. मी एका पक्षात राजकीय प्रवेश केला म्हणून काहींनी साधू हत्याकांडाशी माझा संबंध जोडून मला बदनाम केले. यामुळे माझ्या कुटुंबाला मानसिक त्रास झालेला आहे. राजकारणासाठी वैयक्तिक कुटुंबाला त्रास होईल, असे कृपया प्रसारित करू नये यासाठी मी सोमवारी पत्रकार परिषद आयोजित केल्याचे माजी जिल्हा परिषदेचे सभापती वकील काशिनाथ चौधरी यांनी पालघर उमरोळी येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.
जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती काशिनाथ चौधरी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटातून गेल्या रविवारी आपल्या समर्थकासह भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांच्या पक्ष प्रवेशासाठी भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष भरत राजपूत, खासदार हेमंत सवरा, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी विशेष प्रयत्न केले. ग्रामीण भागातील राष्ट्रवादीचा चेहरा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चौधरी यांच्या भाजप प्रवेशामुळे डहाणूतील शरद पवार गटाला मोठा धक्का होता. त्यांच्या प्रवेशामुळे पक्षाची ताकद वाढल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केला, परंतु १६ एप्रिल २०२० रोजी साधू हत्याकांड या वेळी काशिनाथ चौधरी हे प्रत्यक्ष घटनास्थळी होते. तसा खुद्द भाजप नेत्यांनी त्याचा उल्लेख अनेकदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या केला होता. चौधरी यांच्या भाजप प्रवेशानंतर साधू हत्याकांडातील सहभागाबद्दल प्रसिद्धी आणि समाजमाध्यमांमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू झाली. याची दखल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी घेऊन काशिनाथ चौधरी यांच्या भाजप प्रवेशाला स्थगिती दिली. तसे पत्र त्यांनी जिल्हाध्यक्षाला दिले.
अश्रू अनावर
पक्षप्रवेश आणि राजकारण याचा संबंध साधू हत्याकांडाशी जोडून मला बदनाम केले. प्रसार माध्यमांमध्ये माझी बदनामी करण्यात आली. याचा आमच्या कुटुंबावर मोठा आघात झाला आहे. यापुढेही मी कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहे, असे प्रखरपणे चौधरी यांनी पत्रकारांना सांगितले. हे सर्व सांगत असताना त्यांना अश्रू आवरत नव्हते.
