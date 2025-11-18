छाननीसाठी उमेदवार ताटकळत
छाननीसाठी उमेदवार ताटकळत
रात्री उशिरापर्यंत अर्ज तापसणी
अंबरनाथ, ता. १८ (बातमीदार) : अर्ज भरण्याची घटिका समीप आली तरी ए बी फॉर्म घेण्यापासून ते अर्ज दाखल करण्यापर्यंत दमछाक झाली असताना दुसऱ्या दिवशी छाननीसाठी उमेदवारांना ताटकळत राहावे लागल्याचे समोर आले. अर्ज छाननीची प्रक्रिया सकाळी सुरू होण्याआधीच अंबरनाथ नगर परिषदेत उमेदवार, सूचक, अनुमोदकांनी गर्दी केली होती, पण छाननीची प्रक्रिया धीम्या गतीने सुरू असल्यामुळे सायंकाळी साडेपाचपर्यंत केवळ १७ प्रभागांच्या उमेदवारांचे अर्ज तपासण्यात आले. परिणामी ही प्रक्रिया उशिरापर्यंत सुरूच होती.
२ डिसेंबर रोजी अंबरनाथ नगर परिषदेसाठी होणाऱ्या मतदानासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया १७ नोव्हेंबरला रात्री उशिरा पार पडली. मुदतीच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अर्ज दाखल न झाल्याने शेवटच्या दिवशी उमेदवारांची झुंबड उडाली. प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एकूण २८ प्रभागांच्या ४९ पदांसाठी ४०० अर्ज दाखल झाले आहेत, तर नगराध्यक्षपदासाठी १४ अर्ज दाखल करण्यात आले आहे. या अर्जांच्या छाननीची प्रक्रिया १८ नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजल्यापासून सुरू झाली.
छाननी उमेदवार आणि सूचक, अनुमोदक यांच्यासमोर होणार असल्याने सकाळपासूनच संबंधितांनी कागदपत्रांसह अंबरनाथ नगर परिषदेच्या सभागृहात गर्दी केली होती, मात्र एकाएका अर्जाची तापसणी करण्यात बराच वेळ लागत असल्याचे या वेळी निदर्शनास आले. आजच्या दिवसामध्ये २८ प्रभागांची छाननी होणे बंधनकारक होते, मात्र कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी सुरू असल्यामुळे सायंकाळचे साडेपाच वाजले तरी १७ प्रभागांचीच छाननी प्रक्रिया झाली. त्यानंतर उशिरापर्यंत उर्वरित प्रभागांची छाननी झाली, पण तोपर्यंत उमेदवारांना ताटकळत राहावे लागले.
कोणाचा पत्ता कट आज कळणार
छाननीत कोणचा अर्ज बाद झाला याची माहिती बुधवारीच मिळणार आहे. त्यामुळे अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. दरम्यान अर्ज मागे घेण्याची मुदत १९ ते २१ नोव्हेंबरपर्यंत असल्याने निवडणुकीच्या रिंगणात किती शिलेदार शिल्लक राहणार हे शुक्रवारी स्पष्ट होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.