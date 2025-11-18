नेरुळ येथील शिवाजी महाराज पुतळा अनावरणाचा वाद उफाळणार
महापालिकेकडून पुतळा पुन्हा बंदिस्त
नेरूळ येथिल शिवाजी महाराज पुतळा अनावरणाचा वाद उफाळणार
जुईनगर, ता. १८ (बातमीदार) : अनेक महिन्यांपासून नेरूळ येथील शिवाजी चौकातील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण रखडले होते. मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी रविवारी (ता. १६) त्याचे परस्पर अनावरण केले. यासंदर्भात अमित ठाकरेंसह ७० मनसैनिकांनावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. तसेच सोमवारी रात्री पुन्हा पोलिस बंदोबस्तात महाराजांचा पुतळा बंदिस्त करून ठेवण्यात आला आहे.
शिवाय या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे मनसे पुन्हा आक्रमक झाली आहे. पालिका प्रशासनाचा निषेध करत पुन्हा गनिमी काव्याने महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. मनसेने शिवाजी चौकातील महाराजांच्या पुतळ्याचे आणि स्मारकाचे अनावरण केल्यावर तीन दिवसांनी पालिकेने पुन्हा महाराजांना बंदिस्त केले. हा प्रकार संतापजनक असल्याचे मनसैनिकांनी सांगितले.
---
महाराजांना बंदिस्त करणे हे पालिकेचे संतापजनक कृत्य आहे. किती दिवस पोलिस बंदोबस्त असणार आहे आणि किती दिवस महाराजांना झाकून ठेवणार. यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. त्यामुळे आम्ही लवकरच पुन्हा महाराजांना मुक्त करू.
गजानन काळे, नवी मुंबई मनसे
