वाड्यात छाननीत २९ अर्ज बाद

वाडा, ता. १८ (बातमीदार) : वाडा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या अर्जांची मंगळवारी (ता. १८) छाननी करण्यात आली. नगराध्यक्षपदाकरिता दाखल करण्यात आलेल्या १० नामनिर्देशनपैकी तीन अर्ज अवैध ठरविण्यात आले. नगरसेवकपदापैकी १७ प्रभागांतून १०० नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी २६ अवैध ठरल्याने ७४ अर्ज वैध ठरविण्यात आले.
प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये मनाली फोडसे (अपक्ष), तर प्रभाग क्रमांक १२ मधून शिवसेना शिंदे गटाचे प्रसाद ठाकरे यांचे अर्ज बाद करण्यात आले. त्यामुळे छाननीनंतर वाडा नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाकरता १० पैकी ७ उमेदवार वैध तर नगरसेवक पदाच्या १०० अर्जापैकी ७४ उमेदवार वैध ठरवले आहेत. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत २१ नोव्हेंबर असल्याने त्यानंतर प्रत्यक्षात किती उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात राहतात हे स्पष्ट होईल.
शिवसेनेच्या उमेदवाराला जोरदार धक्का
वाडा, ता. १८ (बातमीदार) : नगरपंचायतीच्या निवडणुकीपूर्वीच शिवसेना शिंदे गटाच्या एका उमेदवाराचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या सुनावणीत अवैध ठरविण्यात आल्याने पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.
शिवसेनेकडून नगरपंचायतीतील प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये प्रसाद ठाकरे यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. आज (ता. १८) छाननीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे उमेदवार प्रफुल पाटील यांनी ठाकरे हे नगरपंचायतीचे कंत्राटदार असल्याने त्यांचे नामनिर्देशन पत्र अवैध ठरविण्यात यावे, असा आक्षेप घेतला. या संदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी भाऊसाहेब अंधारे यांनी सुनावणी घेतली. त्यावेळी दोन्ही पक्षकारांनी आपली बाजू मांडली. त्यानंतर ठाकरे यांनी नगरपंचायतीमधील विकास कामांच्या प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याने त्यांचे नामनिर्देशन पत्र अवैध ठरविण्यात आले. त्यामुळे शिंदे गटाला जोरदार धक्का बसला आहे.
जव्हारमध्ये ८३ अर्ज वैध
जव्हार (बातमीदार) : नगर परिषद निवडणुकीच्या आज (ता. १८) छाननीत नगराध्यक्षपदासाठी सहा, तर २० सदस्यपदांकरिता ७७ अर्ज वैध ठरल्याची माहिती निवडणूक विभागाने दिली. जव्हार नगर परिषदेत २०१७ च्या निवडणुकीत आठ प्रभागांत १७ सदस्य होते. यंदाच्या निवडणुकीत सदस्य संख्या वाढून १० प्रभागात २० सदस्य असणार आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी एकूण आठ, तर नगरसेवक पदांसाठी ११० अर्ज दाखल करण्यात आले होते. २५ तारखेला अर्ज माघारी घेतल्यानंतरच कोणाची लढत थेट कोणा सोबत हे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
