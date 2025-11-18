ज्वेलर्स दरोडाप्रकरणी पाच जण अटकेत
ज्वेलर्स दरोडाप्रकरणी पाच जण अटकेत
पोलिसांकडून तीन कोटी २८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
पालघर, ता. १८ ः शहरातील नाकोडा ज्वेलर्सच्या दुकानावर दरोडा टाकून फरार झालेल्या चोरांना पोलिसांनी पकडले आहे. त्यांच्याकडून कोट्यवधीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणामधील प्रमुख पाच आरोपी पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. त्यांच्याकडून पोलिसांनी तीन कोटी २८ लाख १८ हजार अठरा हजार ४५० रुपये इतका सोन्या-चांदीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यामध्ये रोख रकमेचाही समावेश आहे.
पालघर शहरामध्ये रविवारी (ता. ९) मध्यरात्री अंबर शॉपिंग सेंटरमधील नाकोडा ज्वेलर्सच्या दुकानात दरोडा पडला होता. या दुकानाच्या बाजूला असलेल्या भिंतीला भगदाड पाडून ज्वेलर्सच्या दुकानातील तिजोरी गॅस कटरच्या सहाय्याने कापून त्यातील पाच किलोच्या जवळपास सोने, ४० किलोच्या जवळपास चांदीचे दागिने, २० लाखांची रोख रक्कम अशी तीन कोटी ७२ हजार रुपयांची चोरी झाली होती.
पोलिसांनी तपास घेत या शॉपिंग सेंटरचा सुरक्षा रक्षक दीपक सिंग, भुवन सिंग चेलाऊणे, जीवन कुमार थारू, खेमराज देवकोटा (सर्व मूळ रा. नेपाळ) अशा चार जणांना नेपाळ सीमा ओलांडण्याच्या तयारीत असताना उत्तर प्रदेशातील लखिमपूर भागात अटक केली, तर या चोरांकडून सोने विकत घेणाऱ्या सुरत येथील अर्जुन सोनी यालाही पालघर पोलिसांनी अटक केली. या सर्वांकडून पोलिसांनी सव्वा दोन किलो सोने, ४१ किलो चांदी, चार लाख ९४ हजार रोख रक्कम, असा तीन कोटी २८ लाख १८ हजार ४५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
