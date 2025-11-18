उल्हासनगरात घरांची ‘स्वप्नपूर्ती’
नवनीत बऱ्हाटे : सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर, ता. १८ : उल्हासनगरच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात ऐतिहासिक पर्वाची सुरुवात झाली आहे. शहरातील गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांचे ‘स्वतःच्या घराचे स्वप्न’ आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे. उल्हासनगर महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तब्बल तीन हजार ५७८ परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी ७२३ कोटी रुपयांच्या भव्य निविदा जाहीर केल्या आहेत. खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा विराट प्रकल्प आता वेगाने मार्गी लागणार आहे.
उल्हासनगरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व कमी उत्पन्न असलेल्या गटातील कुटुंबांना सुरक्षित, मानक सुविधांनी युक्त आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी उल्हासनगर महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरात एक भव्य गृहनिर्माण प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी तीन हजार ५७८ घरांच्या बांधकामाची सविस्तर निविदा जाहीर केली आहे. यासाठी तब्बल ७२३ कोटी ११ लाख ३८ हजार रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि पालिका प्रशासनाच्या स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. यामुळे उल्हासनगर शहराला गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठी उडी घेण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील प्रमुख रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण होऊन वाहतुकीला गती मिळाली आहे. अनधिकृत इमारतींच्या समस्येतून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पुनर्विकासाचा निर्णय झाला; तसेच विविध पायाभूत प्रकल्पांना शासनस्तरावर मान्यता मिळाली आहे. या सर्व प्रकल्पांनंतर आता प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत गृहप्रकल्प प्रस्तावित होत असल्याने हजारो कुटुंबांना स्थिर आणि सुरक्षित निवारा मिळणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या तरतुदीनुसार पात्र लाभार्थ्यांना पारदर्शक सरकार नियमानुसार योग्य पद्धतीने घरांचे वाटप करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत उल्हासनगरातील दोन प्रमुख भूखंडांवर घरांची निर्मिती होणार आहे. एकूण तीन हजार ५७८ आधुनिक, सुरक्षित आणि परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहेत.
उल्हासनगरातील प्रत्येक सामान्य कुटुंबाचे ‘स्वतःच्या घराचे स्वप्न’ साकार करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ३५७८ परवडणारी घरे उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मंजूर झाल्याचा अत्यानंद आहे. हा प्रकल्प केवळ घरे बांधण्यापुरता मर्यादित नसून, हजारो कुटुंबांच्या भविष्यास सुरक्षितता, स्थैर्य आणि नवी आशा देणारा आहे. आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज अशा या वसाहती उल्हासनगरच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देतील. नागरिकांच्या विश्वासाची हीच खरी परतफेड आहे.
- डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार, कल्याण लोकसभा
कुठे आणि किती उभारणार घरे?
उल्हासनगर ४ : संतोषनगर परिसर – १७८९
उल्हासनगर ५ : प्रेमनगर टेकडी परिसर – १७८९
आधुनिक नागरी सुविधा
या वसाहतीत सर्व मूलभूत आणि आवश्यक सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये पक्के रस्ते, पाणीपुरवठा व्यवस्था, मलनिस्सारण जाळे, वीजपुरवठा, समाजोपयोगी सार्वजनिक जागा, सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध वसाहतीसाठी आवश्यक नागरी सुविधा असतील. निवडलेल्या कंत्राटदाराला सर्वेक्षण, माती चाचणी, आराखडा तयार करणे, बांधकाम आणि अंतर्गत–बाह्य पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी असेल.
मोठा बदल
* घरांची तूट मोठ्या प्रमाणात कमी होणार
* आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना दर्जेदार घरे
* आधुनिक व सुरक्षित वसाहतीमुळे जीवनमान उंचावणार
* उल्हासनगरच्या नियोजनबद्ध विकासाला नवी दिशा मिळणार
