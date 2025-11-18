नवी मुंबईत मैदानांवर इनडोअर स्टेडीअम करणार
नवी मुंबईत खेळाडूंसाठी आनंदवार्ता
महापालिका आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम बांधणार
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : नवी मुंबई महापालिकेने खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधांनी परिपूर्ण इनडोअर खेळांचे स्टेडियम तयार करणार आहे. सध्या प्रत्येक नोडमध्ये किमान एक स्टेडियम उभारण्यात येमार असून, ऑलिंपिक दर्जाचे खेळाडू तयार करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे.
स्वच्छता, सुटसुटीत रस्ते आणि पाण्याचे नियोजन आदी बाबींमुळे नवी मुंबई महापालिकेचे नाव जगभरात होते, परंतु जागतिक दर्जाचे खेळाडू तयार करण्यात नवी मुंबई शहराला अपयश आले आहे. नवी मुंबईत अनेक दिग्गज खेळाडू वास्तव्याला आहेत, मात्र या ठिकाणी महापालिकेतर्फे खेळाच्या दर्जेदार सुविधा देऊ शकल्या नसल्याने अनेक खेळाडू पुणे आणि ठाणे शहरांकडे धाव घेत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनातर्फे शहरातील मैदानांवर इनडोअर खेळांचे स्टेडियम तयार करण्यात येणार आहे. नवी मुंबई शहरात १०० पेक्षा अधिक मैदाने आहेत. त्यापैकी प्रत्येक नोडनिहाय स्टेडियम तयार करण्याचा महापालिकेला प्रयत्न आहे. त्याकरिता सुमारे ७० कोटींचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. तसेच ऑलिंपिक दर्जा सांभाळण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
--------------------------------------
‘या’ खेळांना प्रोत्साहन
नवी मुंबई महापालिकेतर्फे निर्माण केल्या जाणाऱ्या इनडोअर खेळांमध्ये बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, १० मीटर एअर रायफल शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, तायक्वांदो, उशू, ज्योदो असे खेळ प्रकारातील सुविधा देण्यात येणार आहे. या खेळांकरिता प्रशिक्षक नियुक्त केले जाणार आहेत. तसेच अथवा काही क्रीडा संकुलांनादेखील चालवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
--------------------------------------------
- वाशी सेक्टर १२ येथे संकुलात ५० मीटरचा जलतरण तलाव.
- ऐरोलीला सेक्टर १९ येथे धावपटूंकरिता ४०० मीटरचा सिंथेटिक ट्रॅक.
- वाशी सेक्टर १० येथे मैदानावर हॉकी स्टेडियम.
-----------------------------------------
राजीव गांधी स्टेडियम आच्छादनाची मागणी
नवी मुंबई महापालिका हद्दीत शालेय विद्यार्थ्यांच्या जिल्हास्तरीय आणि विभागस्तरीय स्पर्धा होत असतात. या स्पर्धा पावसाळ्यात होत असतात. त्या वेळी शहरातील मैदानांची अवस्था चांगली नसते. अशा काळात खेळाडूंना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे पालिकेने सीबीडी-बेलापूर येथील राजीव गांधी स्टेडियमवर छत टाकल्यास खेळाडूंना पावसाळ्यात काही खेळ खेळता येईल, अशी मागणी होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.