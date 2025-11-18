कल्याणमध्ये मीटरप्रमाणे रिक्षा सुरु
कल्याणमध्ये मीटरप्रमाणे रिक्षा सुरू
कल्याण, ता. १८ (वार्ताहर) : उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय आरटीओ यांच्या निर्देशानुसार कल्याण रेल्वेस्थानक पश्चिम मुख्य रिक्षा स्टॅण्ड येथे मीटर पद्धतीने रिक्षा प्रवासाला मंगळवार (ता. १८)पासून सुरुवात झाली. या वेळी रिक्षा चालक-मालक असोसिएशन कल्याण शहर अध्यक्ष प्रणव पेणकर, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक प्रशांत सूर्यवंशी, प्रियांका सागणकर, अक्षया बनसोडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मीटरप्रमाणे रिक्षासेवेचे उद्घाटन करण्यात आले.
बाइक टॅक्सी, ओला-उबर कंपनी, प्रवासी ॲप वाहतुकीच्या स्पर्धेला तोड देण्याकरिता आणि रिक्षाचालकांचा व्यवसाय अबाधित राहण्यासाठी संघटना म्हणून मीटर पद्धतीने रिक्षा वाहतूक सेवेला आम्ही प्रोत्साहन देत असल्याचे प्रणव पेणकर यांनी सांगितले, तर मंगळवारपासून कल्याण शहरवासीयांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मीटरप्रमाणे रिक्षा स्टॅण्ड सुरू केला आहे. यामध्ये मीटरप्रमाणे प्रत्येक प्रवाशाला नेण्यात येईल. यासंबंधी काही तक्रार असल्यास ९४२३४४८८२४ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक प्रशांत सूर्यवंशी यांनी केले. या वेळी रिक्षा चालक-मालक असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष संतोष नवले, उपाध्यक्ष जितेंद्र पवार, शगीर शेख, बंडू वाडेकर, भाजप वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष विल्सन काळपुंड आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
