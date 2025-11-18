मोबाईल हिसकवला
ठाणे ः रिक्षातून जाताना यश कांदे (२६) यांचा ६० हजारांचा मोबाईल दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यांनी हिसकावून पोबारा केला. ही घटना रविवारी (ता. १६) रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास ठाण्याकडून घोडबंदर रोडकडे जाताना आर मॉलसमोर घडली. याप्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून, चितळसर पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
मंगळसूत्र लांबवले
ठाणे ः मॉर्निंग वॉक करून परत घरी येणाऱ्या ६६ वर्षीय आजीबाईंना एका त्रिकुटाने बोलण्यात गुंतवले आणि आजीबाईंच्या नकळत दीड लाखांचे मंगळसूत्र घेऊन पोबारा केला. ही घटना सोमवारी (ता. १७) सकाळी पावणेनऊ वाजण्याच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी कासारवडवली पोलिस ठाण्यात त्या त्रिकुटाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
जुगार खेळताना चौघांना पकडले
ठाणे ः वर्तकनगर येथील मोकळ्या जागेत बेकायदेशीररीत्या मटका जुगार खेळताना चार जण आढळले आहेत. त्यांच्याविरोधात जुगार अधिनियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत पोलिसांनी एक हजार ६५० रुपये जप्त करण्यात आले असून, ही कारवाई मंगळवारी (ता. १७) करण्यात आल्याची माहिती वर्तकनगर पोलिसांनी दिली.
