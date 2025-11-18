भुयारी मेट्रोला दिव्यांगांचा विसर!
पासवर सवलतीची घोषणा; मात्र अंमलबजावणी नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबईकरांना कोंडीमुक्त प्रवास देणाऱ्या भुयारी मुंबई मेट्रोला दिव्यांगांचा विसर पडल्याचे समोर आले आहे. मुंबईत सुमारे अडीच लाख नोंदणीकृत दिव्यांग आहेत. त्यांना सवलतीच्या दरात मेट्रो प्रवास करता यावा म्हणून एमएमआरसीने दिव्यांगांना मासिक मेट्रो पासवर २५ टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली होती, मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे दिव्यांगांची गैरसोय होत आहे.
आरे-कफ परेड ही ३३ किलोमीटर लांबीची भुयारी मेट्रो मार्गिका ९ ऑक्टोबरपासून सेवेत आली आहे. मुंबईकरांकडून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, दररोज दीड लाख प्रवासी याचा लाभ घेत आहेत. दरम्यान, मुंबईत दिव्यांगांची मोठी संख्या असून, त्यांना एसटी, बेस्टमध्ये सवलत आहे. इतर ठिकाणी सवलतीमध्ये वेगवगेळ्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्याची दखल घेत एमएमआरसीने २८ ऑक्टोबर रोजी ट्विट करत दिव्यांगांना मेट्रोच्या मासिक पासामध्ये २५ टक्के सवलत उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यात १० दिवसांत अंमलबजावणी केली जाईल असेही स्पष्ट केले होते, मात्र त्याला २० दिवस उलटून गेल्यानंतरही एमएमआरसीने आपल्या सॉप्टवेअरमध्ये त्याबाबतचा बदल केलेला नाही. त्यामुळे दिव्यांगांना नियमित दराने पास घेऊन प्रवास करावा लागत असल्याने त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मेट्रोने दिव्यांगांना सवलत द्यावी म्हणून आपण एमएमआरसी प्रशासन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कैतके यांनी सांगितले.
आम्हाला रेल्वे, एसटी, बेस्टने प्रवास करताना मासिक पासामध्ये सवलत आहे. त्याच धर्तीवर मेट्रोमध्येही सवलत मिळायला हवी. एमएमआरसीने केलेल्या घोषणेची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
- नितीन गायकवाड, अध्यक्ष, निर्धार विकलांग विकास सामाजिक संघ
एमएमआरसीद्वारे दिव्यांग प्रवाशांसाठी घोषित केलेली २५ टक्के सवलत रविवार (ता. २३) पासून लागू होईल. सध्या सदरची सवलत तिकीट प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी तांत्रिक प्रक्रिया सुरू आहे. अंतिम चाचणीनंतर ही सवलत संपूर्ण मेट्रो प्रणालीमध्ये लवकरच प्रभावीपणे लागू केली जाईल असे एमएमआरसीच्या जनसंपर्क विभागाने सांगितले आहे.
