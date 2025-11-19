भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते भाजपा जुने कल्याण शहर जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घघाटन
रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन
कल्याण (वार्ताहर) : भाजपचे जुने कल्याण शहराध्यक्ष अमित धाक्रस यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी रवींद्र चव्हाण यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी अहोरात्र मेहनत करून भाजपला जास्तीत जास्त यश मिळवून देण्याचे आवाहन केले.
याप्रसंगी माजी आमदार नरेंद्र पवार, भाजप जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, निवडणूक प्रमुख नरेंद्र सूर्यवंशी, माजी जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे, बेटी पढाव संयोजिका शुभा पाध्ये, प्रदेश प्रतिनिधी डॉ. तांबडे, युवा मोर्चा प्रदेश सरचिटणीस निखिल चव्हाण, माजी जिल्हा सरचिटणीस प्रेमनाथ म्हात्रे, नवीन शहराध्यक्ष स्वप्निल काठे, मध्य शहराध्यक्ष रितेश फडके, मांडा टिटवाळा मंडळाध्यक्ष शक्तिवान भोईर, माजी नगरसेवक वरूण पाटील, अर्जुन भोईर, अनिल पंडित, सचिन खेमा, संतोष तरे, दया गायकवाड, माजी परिवहन समिती सदस्य कल्पेश जोशी आणि सर्व माजी नगरसेवक व पदाधिकारी युवा मोर्चा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता उपस्थित होते.
या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून येथे शरद पवार गटाचे कार्याध्यक्ष मोरेश्वर तरे यांनी भाजपमध्ये चव्हाण यांच्या हस्ते पक्षप्रवेश केला.
