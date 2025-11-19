दुचाकीची चावीने न दिल्याने गाडी पेटवली
चावी न दिल्याने दुचाकी पेटवली
१० दुचाकींसह एक सायकल आणि घराचेही नुकसान
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १९ : कोपरी (पूर्व) येथे सोमवारी (ता. १७) नऊ दुचाकींना लागलेल्या आगीच्या घटनेप्रकरणी कोपरी पोलिसांनी गांधीनगर येथील रवींद्र परिहार (२८) या तरुणाला अटक केली आहे. या तरुणाला त्याच्या मित्राने दुचाकीची चावी न दिल्याने त्याने रागाने दुचाकी पेटवल्याचे समोर आले आहे, मात्र या घटनेचा फटका तब्बल १० दुचाकी, एक सायकल आणि घराला बसला असून, एक लाख ४५ हजार रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
गांधीनगर राहुल प्रजापती यांनी याप्ररकरणी तक्रार दिली होती. सोमवारी (ता. १७) राहुल हे घराबाहेर आले असता रवींद्र हा एका गाडीवर बसून बाटलीतून काही शिंपडत असल्याचे निदर्शनास आले. याचदरम्यान त्याने आग लावून तेथून पळ काढला. त्या आगीचा भडका झाल्यावर ती आग इतर गाड्यांनाही लागली. त्यातच मोठा स्फोट होऊन सचिन वैती यांच्या बाजूच्या घरातील गॅलरीलादेखील आग लागली. या आगीमुळे विजेच्या खांबाजवळदेखील स्पार्किंग झाले. या वेळी राहुल यांनी आरडाओरडा करून लोकांना मदतीसाठी बोलावले. स्थानिक नागरिक आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी त्या आगीवर नियंत्रण मिळविले. दरम्यान, रवींद्र परिहार याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करत, त्याला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास कोपरी पोलिस करत आहेत.
