नवी मुंबईतील सीएनजी पंपांवर गर्दीचा उच्चांक
एका तासानंतर वाहनाचा नंबर
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : मुंबईत सीएनजी वाहिनीला लागलेल्या गळतीनंतर मंगळवारी नवी मुंबईत सकाळपासून काही भागांत सीएनजी पंप सुरळीत झाले. परंतु मुंबईत पंप बंद असल्याने बहुतांश वाहनचालकांनी नवी मुंबईतील पंपांवर धाव घेतली. त्यामुळे ऐरोली, कोपरखैरणे, वाशी, तुर्भे, सानपाडा, नेरूळ आणि सीवूड्स येथील सीएनजी पंपांवर गॅस भरण्यासाठी वाहनांची विक्रमी गर्दी झाली होती.
नवी मुंबईत कोपरखैरणे, वाशीतील सेक्टर १७, तुर्भे बस डेपो, पामबीच मार्गावर नेरूळ, सीवूड्स आणि सीबीडी बेलापूर या भागातील सर्वच सीएनजी पंप सकाळपासून कार्यान्वित झाले. सुरुवातीला फारशी माहिती नसल्यामुळे गर्दी नव्हती. मात्र मुंबईतून पुण्याकडे जाणारे आणि भाडे घेऊन आलेल्या कारचालकांना पंप सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर मुंबईतील बऱ्याचशा ओला व उबरचालकांसहित टॅक्सीचालकांनी नवी मुंबईतील सीएनजी पंपावर धाव घेतली. त्यामुळे सुरू असणाऱ्या सीएनजी पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या. या गर्दीचा नवी मुंबईत वास्तव्याला असणाऱ्या सीएनजी इंधनावरील वाहनचालकांना मोठा फटका बसला. अगदी एका वाहनास गॅस भरण्यासाठी तब्बल एक तासाची प्रतीक्षा करावी लागत होती. सीवूड्स, नेरूळ आणि बेलापूर या भागातील पंपांवर एकाच वेळी ५० हून अधिक वाहने रांगेत उभी होती. तर रिक्षाचालकांनाही दिवसभर रांगेत उभे राहून मनस्ताप सहन करावा लागला.
