घोडबंदर मार्ग दिवसभर सापडला कोंडीत
रस्त्यावर बंद पडलेले क्रेन दुरुस्तीसाठी १४ तास
ठाणे शहर, ता. १८ (बातमीदार) ः घोडबंदर मार्गावर सुरू असलेली विविध कामे वाहतूक कोंडी करणारे ठरत आहेत. मेट्रोच्या कामासाठी मागवण्यात आलेले मोठमोठे क्रेन कामासाठी रस्ता अडवून उभे केले जात असल्याने या मार्गावरील कोंडीत आणखी भर पडत आहे. मंगळवारी पहाटेपासून बंद पडलेली क्रेन दिवसभर रस्त्यात उभी राहिल्याने या मार्गाचा वापर करणाऱ्यांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. बंद पडलेले क्रेन दुरुस्त करण्याकरिता कंपनीला तब्बल १४ तासांचा कालावधी लागल्याने परिसरातील नागरिकांना दिवसभर कोंडीचा सामना करावा लागला.
घोडबंदर मार्गावर दोन्ही बाजूने मेट्रोचे काम सुरू आहे. मंगळवारी (ता. १८) ठाणे घोडबंदर वाहिनीवर वडवली उपवाहतूक विभागाच्या हद्दीत मेट्रो ट्रॅक लिंकचे काम सुरू होते, मात्र पहाटे ५ वाजण्याच्या सुमारास ट्रॅक लिंक करण्याचे काम करणारे क्रेम बंद पडले. क्रेन रस्त्यावर तिरपे करून उभे असल्याने केवळ दोन लाइनवरून वाहतूक सुरू होती. त्यामुळे या मार्गावर सुरू असलेली वाहतूक प्रचंड मंदावली होती. क्रेन दुरुस्त करण्यासाठी सायंकाळचे ६:३० वाजले. त्यामुळे या मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. सायंकाळी वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता वाहतूक विभागाने जादाचा बंदोबस्त लावून सायंकाळची वाहतूक इतरत्र मार्गाने वळवून कोंडी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. घोडबंदरच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहतूकीला रवी स्टील नाका, गांधीनगर चौक, वसंत विहार सर्कल, काशिनाथ घाणेकर सर्कल, खेवरा सर्कल आणि कापूरबावडी जंक्शन, कोळशेत रोड, नंदी बाबा, ढोकळी नाका, लोढा आमारा, ब्रम्हांड असे दोन पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिले होते. त्यामुळे संध्याकाळच्या मोठ्या फ्लोचा ताण कमी झाला, मात्र या परिसरातील नागरिकांना दिवसभर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. रात्रीची जड अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू होण्याआधीच सुदैवाने क्रेन दुरुस्त झाल्याने वाहतूक विभाग आणि परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
