आव्हाडांसमोर पाकिस्तान जिंदाबादचा नारा
आठ महिन्यांनतर शमीम खानवर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर मुंब्य्रात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेल्या निदर्शनावेळी पाकिस्तान जिंदाबादचा नारा देण्यात आला होता. या प्रकरणाचा व्हिडिओ पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर आता प्रसारित झाला आहे. त्याआधारे मुंब्रा पोलिस ठाण्यात नारा देणाऱ्या शमीम खान या कार्यकत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सुमारे ११ सेकंदांचा हा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर सध्या गाजत आहे. यामध्ये तिरंगा घेऊन आणि काळे झेंडे फडकवत आमदार जितेंद्र आव्हाड पाकिस्तानविरोधात निदर्शने करताना दिसत आहेत. मात्र घोषणाबाजीच्या नादात एक कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबादचा नारा देताना दिसत आहे. उर्वरित निदर्शनकर्ते मुर्दाबाद बोलत आहेत. ही चूक लक्षात येताच पुन्हा पाकिस्तान मुर्दाबादची घोषणा देण्यात आली. हा व्हिडीओ इतक्या महिन्यांनंतर आता प्रसारित झाल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या हातामध्ये आयते कोलीत मिळाले आहे. दरम्यान, व्हिडिओ व्हायरल होताच मंगळवारी सायंकाळी मुंब्रा पोलिस ठाण्यात पाकिस्तान जिंदाबादचा नारा देणाऱ्या शमीम खान या कार्यकत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
