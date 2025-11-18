पालघर नगरपरिषद निवडणुकीचे ३५ अर्ज अवैध
पालघर नगर परिषद निवडणुकीचे ३५ अर्ज अवैध
तीन मातब्बर उमेदवारांविरोधात आक्षेप
पालघर, ता. १८ ः पालघर नगर परिषदेमध्ये नगराध्यक्षसह नगरसेवकांच्या निवडीसाठी सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. सोमवारी नगराध्यक्षपदासाठी १२ आणि ३० नगरसेवकपदांसाठी १७२ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. मंगळवारी उमेदवारी अर्जाच्या छाननीदरम्यान नगरसेवकपदाचे ३३ अर्ज अवैध ठरले, तर तीन अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी संध्याकाळी उशिरापर्यंत निर्णयासाठी राखून ठेवले. नगरसेवकपदासाठी १३६ अर्ज वैध ठरले. नगराध्यक्षपदासाठी आलेल्या १२ अर्जांपैकी दोन अर्ज अवैध ठरले, तर आठ अर्ज वैध ठरले, अशी माहिती पालघर नगर परिषदेच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाने दिली.
पालघर नगर परिषदेमध्ये मातब्बर माजी नगरसेवकांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप नोंदविण्यात आले. यामध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी दावेदार असलेले शिवसेनेचे रवींद्र ऊर्फ बंड्या म्हात्रे, टेंभोडे भागातील शिवसेनेचे तगडे नगरसेवक सुभाष पाटील आणि भाजपचे मुनाफ मेमन या तिघांविरोधात वेगवेगळे आक्षेप नोंदवले गेले. यापैकी रवींद्र म्हात्रे यांच्या उमेदवारी अर्जावर त्यांचे प्रतिस्पर्धी ठाकरे गटाचे आरिफ कलाडिया यांनी आक्षेप घेतला. सुभाष पाटील यांच्याविरोधात त्यांचे प्रतिस्पर्धी ठाकरे गटाचे राहुल पाटील यांनी आक्षेप घेतला, तर मुनाफ मेमन यांचे प्रतिस्पर्धी अपक्ष उमेदवार राजेश घुडे यांनी आक्षेप नोंदवला.
रवींद्र म्हात्रे यांच्याविरोधात २०१९ पासून नगर परिषदेची घरपट्टी थकबाकी असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. सुभाष पाटील यांच्याविरोधात त्यांनी टेंभोडे येथील शासकीय गुरुचरण जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे आक्षेप घेतला गेला. तर मुनाफ मेमन यांच्या विरोधात त्यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी आक्षेप नोंदवण्यात आला. आक्षेप नोंदवल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदवणाऱ्या आणि आक्षेप घेतलेल्या दोन्ही उमेदवारांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. दरम्यान, तिन्ही प्रकरणांत निर्णय राखून ठेवला. रात्री उशिरापर्यंत हा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करून संबंधित हरकतींवर रात्री उशिरापर्यंत निर्णय घेतला जाईल, असे निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाने म्हटले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.