अंबरनाथमध्ये कोयता तलवारीने तरुणावर हल्ला !

अंबरनाथमध्ये तरुणावर कोयता तलवारीने हल्ला
अंबरनाथ ता. १८ (वार्ताहर) ः पश्चिममधील महात्मा फुले नगर परिसरात सोमवारी दूध व्यावसायिक सुधीर ओमप्रकाश सिंग (वय २६, रा. जवळ, महात्मा फुले नगर) यांच्यावर यश, सुशांत, कृष्णा, गोया व इतर चार अनोळखी व्यक्ती कोयता आणि तलवार घेऊन जीवघेणा हल्ला केला. हल्ल्याची ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून, हा सीसीटीव्ही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुधीर सिंग हे महात्मा फुले नगर येथील एका वेल्डिंग दुकानासमोर आपल्या मोटारसायकल स्टँडचे वेल्डिंगचे काम करून घेत होते. या वेळी हल्लेखोरांनी सुधीर सिंग यांच्यावर तलवारीने आणि कोयत्याने वार केले. या हल्ल्यात सुधीर सिंग यांना गंभीर दुखापत झाली आहे. तसेच त्यांच्या गाडीचेही तलवारीने व कोयत्याने वार करून मोठे नुकसान केले आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक लीला थोरात करत आहेत.
