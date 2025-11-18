आयआयटी मुंबईची क्यूएस रँकिंगमध्ये घसरण
आयआयटी मुंबईची क्यूएस रँकिंगमध्ये घसरण
दिल्लीची आघाडी; पहिल्या शंभरमध्ये चारच विद्यापीठे
नवी दिल्ली, ता. १८ : जगभरातील विद्यापीठे, तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या गुणवत्तेसंदर्भातील क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी सस्टेनेबिलिटीची क्यूएस रँकिंग २०२६ची आवृत्ती मंगळवारी जाहीर झाली आहे. यात आयआयटी मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची मागील वर्षांच्या तुलनेत मोठी घसरण झाली असून, दुसरीकडे देशात आयआयटी दिल्लीने देशात सर्वोत्कृष्ट श्रेणीत येण्याचा मान पटकावला आहे. त्यानंतर आयआयटी खरगपूर यांचा क्रमांक आहे.
आयआयटी मुंबई यंदा ४८व्या स्थानावर असून, क्यूएस रँकिंगमध्ये पहिल्या १०० मध्ये देशभरातील केवळ चार विद्यापीठांचा समावेश आहे. क्यूएस रँकिंगमध्ये भारतातील १०३ विद्यापीठांपैकी ३२ विद्यापीठांची यंदा स्थानात सुधारणा झाली आहे, तर १५ विद्यापीठांनी मागील क्रम कायम, तर ३० विद्यापीठांची घसरण झाली आहे. या वर्षीच्या रँकिंगमध्ये समाविष्ट असलेल्या १५ आयआयटींपैकी सहा आयआयटींनी २०२५च्या तुलनेत २०२६ मध्ये आपली रँकिंग सुधारली आहे. दुसरीकडे, क्युएस रँकिंगमध्ये देशातील ७३ टक्के विद्यापीठांची क्यूएस रँकिंगमध्ये काही प्रमाणात घसरण झाली असून, मुंबई विद्यापीठाने आपले २४५वे स्थान कायम ठेवले असून, मुंबईतील आयसीटीसह राज्यातील विद्यापीठांची मोठी घसरण झाली आहे.
‘भारतीय विद्यापीठे ज्ञानविनिमय आणि पर्यावरण संवर्धन यासंदर्भात उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. उच्च शिक्षणप्रणाली काही उत्कृष्ट वैयक्तिक कामगिरी करत आहेत. आयआयटी आणि दिल्ली विद्यापीठासारख्या संस्थांत हवामान बदलाशी लढण्यासाठी उच्च शिक्षणाची भूमिका या रँकिंगमध्ये अधोरेखित केली आहे,’ असे क्यूएसच्या सीईओ जेसिका टर्नर यांनी म्हटले आहे.
--
या विद्यापीठांची प्रगती
क्यूएस रँकिंगच्या २०२६च्या आवृत्तीत अनेक भारतीय विद्यापीठांनी त्यांचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक स्कोअर नाेंदवला आहे. ज्यात टॉप ७०० मध्ये नऊ विद्यापीठांचा समावेश आहे. वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, आयआयटी रुरकी, शूलिनी युनिव्हर्सिटी ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट सायन्सेस, लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी, पंजाब युनिव्हर्सिटी, बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी, राऊरकेला येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एनआयटी), यूपीईएस यांसारख्या भारतीय विद्यापीठांनी टॉप ७०० मध्ये स्थान मिळवून सर्वाधिक स्कोअर नोंदवला आहे.
--
