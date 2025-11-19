कुलगुरूंना प्राध्यापक भरतीच्या ''त्या'' अटींच्या सवलतीची अपेक्षा

प्राध्यापक भरतीतील जाचक अटींवर कुलगुरूंची नाराजी
कुलपतींकडून सुधारित आदेशासाठी वाट पाहण्याचे संकेत
संजीव भागवत, सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये रिक्त असलेल्या प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यासाठी ६ ऑक्टोबरला जारी करण्यात आलेल्या आदेशातील जाचक अटींमधून सवलत मिळेल, अशी अपेक्षा राज्यातील कुलगुरूंनी व्यक्त केली आहे. या अटींमुळे राज्यातील बहुतांश उमेदवार पात्र ठरू शकणार नसल्याने या भरतीचा पेच सोडवण्यासाठी कुलपती तथा राज्यपाल लवकरच सुधारित आदेश जारी करतील, असे संकेत मिळत आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल तथा कुलपती आचार्य देवव्रत यांनी नुकतीच राज्यातील कुलगुरूंची बैठक घेतली होती. याशिवाय उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीतही कुलगुरूंची बैठक पार पडली. या बैठकांमध्ये विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या रखडलेल्या भरतीवर सविस्तर चर्चा झाली. प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांमुळे विद्यापीठांच्या कामकाजात येणाऱ्या अडचणींची माहिती काही कुलगुरूंनी कुलपतींना दिली. ६ ऑक्टोबरच्या आदेशात संशोधन लेखांसह इतर ज्या अटी ठेवण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे विद्यापीठांना रिक्त पदे भरणे कठीण झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या भरतीच्या आदेशानुसार प्रक्रिया झाल्यास मार्ग निघू शकेल, असेही कुलपतींच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. उच्चस्तरीय अधिकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जाचक अटींमुळे संकटात सापडलेल्या प्राध्यापक भरतीचा तिढा सोडवण्यासाठी कुलपती काहीतरी मार्ग काढतील, अशी कुलगुरूंची अपेक्षा आहे. यामुळे प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सध्या नाममात्र अथवा अत्यंत संथगतीने केली जाईल.
-------------
गुणांकनात बदल होण्याची शक्यता
प्राध्यापक भरतीसाठी २७ फेब्रुवारीला जारी झालेल्या आदेशात शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवासाठी ८० गुण, तर मुलाखतीसाठी २० गुण होते. अनेक विद्यापीठांनी ही प्रक्रिया थांबवली. त्यामुळे ६ ऑक्टोबरच्या आदेशात बदल करून शैक्षणिक पात्रतेला ७५ गुण आणि मुलाखतीला २५ गुण करण्यात आले. या नवीन गुणांकन पद्धतीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शोधनिबंध आणि राज्यातील विद्यापीठांच्या पदवीला कमी गुण इत्यादी जाचक अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुलपतींकडून या गुणांकन पद्धतीत तसेच जाचक अटींमध्ये येत्या काळात बदल केले जाण्याची दाट शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.
