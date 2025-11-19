बदलापूरमध्ये बॅनरबाजीचं राजकारण तापलं
रात्रीच्या वेळी काढले राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचे बॅनर
प्रभाकर पाटील यांची पोलिसांत कारवाईची मागणी
बदलापूर, ता. १९ (बातमीदार) : बदलापूर नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शांतीनगर परिसरात बॅनरबाजीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि भाजप युतीचे पॅनेल क्र.१ चे उमेदवार आणि राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रभाकर पाटील यांनी पोलिसांच्या अधिकृत परवानगीने लावलेले प्रचार बॅनर रात्रीच्या वेळी अज्ञात व्यक्तींनी काढून टाकले. या घटनेनंतर प्रभाकर पाटील यांनी तातडीने बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्यात औपचारिक अर्ज दाखल केला आहे.
अधिकृत परवानगी घेऊन लावलेले प्रचार साहित्य परस्पर काढून टाकणे हा निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असून, यामागे राजकीय वैमनस्य असण्याची शक्यता पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी संबंधित समाजकंटकांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी पोलिसांकडे केली आहे. प्रभाकर पाटील यांच्या विरोधात याच पॅनेलमध्ये शिवसेना शिंदे गटाकडून तुकाराम म्हात्रे आणि गौरी वाघ हे उमेदवार रिंगणात आहेत.
निवडणुकीचे वातावरण तापू लागलेल्या बदलापूरमध्ये अशा प्रकारचे अनुचित प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी पोलिस प्रशासनाने अतिरिक्त सतर्कता ठेवून प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक स्तरावर जोर धरू लागली आहे. हा प्रकार राजकीय दृष्टीने संवेदनशील बनला असून, बॅनर काढण्याच्या घटनेमुळे संबंधित प्रभागाला ‘अतिसंवेदनशील प्रभाग’ म्हणून पाहिले जात असल्याची चर्चा आहे.
