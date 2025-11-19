अंबरनाथमध्ये शिवसेनेला मोठा धक्का
अंबरनाथमध्ये शिवसेनेला मोठा धक्का
माजी नगरसेवक पांडुरंग खराडे यांची काँग्रेसमध्ये ‘घरवापसी’!
अंबरनाथ, ता. १९ (वार्ताहर) : अंबरनाथच्या राजकारणात वेगाने समीकरणे बदलत असून, पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेनेचे माजी नगरसेवक पांडुरंग खराडे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह काँग्रेसमध्ये ‘घरवापसी’ केली आहे. या पक्षप्रवेशामुळे काँग्रेसची ताकद वाढली आहे.
माजी नगरसेवक पांडुरंग खराडे यांनी शिवसेना सोडत शहर अध्यक्ष प्रदीप पाटील यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पालिका निवडणुका तोंडावर असताना शिवसेनेने तिकीट नाकारल्यामुळे नाराज झालेले खराटे यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतण्याचा निर्णय घेतला. ‘‘मला काँग्रेसनेच राजकीय आयुष्य दिले. आता पुन्हा घरवापसी करत आहे,’’ असे सांगत त्यांनी शिवसेनेला रामराम केला.
खराटे यांनी यापूर्वी दोन वर्षे काँग्रेसकडून आणि दोन वर्षे शिवसेनेत राहून असे एकूण चार वर्षे नगरसेवकपद भूषवले आहे. त्यांच्या पुनर्प्रवेशामुळे वॉर्ड क्रमांक ९ (उलनचाल परिसर) मध्ये काँग्रेसची ताकद वाढली असून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. याप्रसंगी रिक्षाचालक मालक संघटना, खान्देश महामंडळ, आंध्र समाज आणि बबर लांघा संघ यांनी काँग्रेसला जाहीर पाठिंबा दिल्याचे शहर अध्यक्ष प्रदीप पाटील यांनी सांगितले.
चर्चांना उधाण
शहर अध्यक्ष प्रदीप पाटील यांनी या वेळी आत्मविश्वास व्यक्त केला की, काँग्रेस सोडून शिवसेनेत गेलेले आणि दुखावलेले बहुतेक कार्यकर्त्यांची पुन्हा घरवापसी होईल. पाटील यांच्या या वक्तव्यामुळे अंबरनाथच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
