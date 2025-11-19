एसटी प्रवासात सुरक्षा वाऱ्यावर
अग्निसुरक्षा नावापुरतीच, महामंडळाचे दुर्लक्ष
नवीन पनवेल, ता.१९ (बातमीदार)ः ‘प्रवाशांच्या सेवे’साठी असे ब्रीदवाक्य घेऊन काम करणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या बसमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेविषयी दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. अपघातासमयी तातडीची सुरक्षा म्हणून लांब पल्ल्याच्या बसमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्र बसवण्यात आली आहेत; मात्र ही यंत्रणा नावापुरती असल्याने प्रवास जिकिरीचा झाला आहे.
लांबच्या प्रवासासाठी अनेकांचा कल एसटीतून प्रवासाकडे असतो. एसटी महामंडळाची सेवा खासगीप्रमाणे आरामदायी नसली तरी सुरक्षित प्रवासाची हमी असते. शिवाय प्रवाशांसाठीच्या विविध योजनांमुळे त्याचा लाभ घेण्याची मानसिकता अनेकांची असते. पण लांब पल्ल्याच्या एसटी गाडीत सुरक्षेविषयक अनेक बाबींचा अभाव असल्याचे दिसून येते. आगीच्या दुर्घटना घडली टाळण्यासाठी अग्निशमन यंत्रे बसवलेले आहेत. मात्र, पनवेल परिसरातील एसटी स्थानकातील बसमध्ये पाहणी केली बहुतांश गाडीतील यंत्रे वापराअभावी निकामी असल्याची दिसत आहेत. काही बसमध्ये केवळ रिकामे सिलिंडर ठेवलेले आहेत. तर काही बसमध्ये यंत्रणाच नसल्याने प्रवास रामभरोसे असल्याचे अधोरेखित करते. इतर वाहनांपेक्षा सुरक्षित प्रवास म्हणून एसटीला अधिक प्राधान्य देत असल्याची पोचपावती प्रवासी देतात. पण एसटीतील सुरक्षेतील त्रृटींबाबत ठाम बोलण्यास अधिकारी नकार देतात.
