हरवलेले दागिने मालकाला परत
पनवेल, ता.१९(बातमीदार)ः कळंबोली वाहतूक शाखेच्या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांनी मौल्यवान दागिने, मोबाईल आणि रोख रक्कम असलेली पिशवी संबंधित मालकापर्यंत सुरक्षित पोहोचवली आहे. कळंबोली वाहतूक पोलिसांच्या या कर्तबगारीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
खारघर येथील स्वप्नील मलबारी कुटुंबासह दुचाकीवरून कळंबोली सर्कल परिसरातून जात होते. या दरम्यान सोन्याचे दागिने, मोबाईल फोन आणि रोख रक्कम असलेली बॅग रस्त्यावर खाली पडली. ही बाब त्यांच्या लक्षात आली नाही. त्याचवेळी कर्तव्यावर असलेले पोलिस हवालदार के.टी.भोईर, पोलिस शिपाई राठोड यांच्या नजरेस ही बॅग पडली. दोघांनीही तत्परता दाखवत बॅग मलबारी कुटुंबीयांशी संपर्क साधला. ओळख पडताळणीनंतर संपूर्ण पिशवी त्यांच्याकडे सुरक्षितपणे परत करण्यात आली.
