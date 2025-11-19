भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या बापावर तलवारीने हल्ला
अंबरनाथ, ता. १९ (वार्ताहर) : मुलाच्या दुचाकीचा धक्का लागल्याच्या किरकोळ कारणावरून झालेला वाद सोडवण्यासाठी गेलेल्या वडिलांवरच तलवार आणि कोयत्याने जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना अंबरनाथमध्ये घडली. या हल्ल्यात दिनेश साळुंके (५१) गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी विनायक परदेशी, राकेश परदेशी, शैलेश विठेकर, विष्णू मदार यांच्यासह इतर सात ते आठ जणांवर अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
अंबरनाथ पश्चिम येथील मोरवली नाका परिसरात शिवसेना उमेदवार योगेश गोरे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाबाहेर सोमवारी सायंकाळी ही घटना घडली. गोरे त्यांच्या पत्नी कल्पना यांनी नगरसेविका पदासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी झाली होती. याचवेळी दुचाकीला धक्का लागला म्हणून शैलेश विठेकर याने साळुंके यांच्या मुलाला शिवीगाळ करत वाद सुरू केला. वाद वाढत चालल्याचे पाहून दिनेश साळुंके यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याच क्षणी विनायक, राकेश, शैलेश, विष्णू यांच्यासह अन्य आरोपींनी तलवार आणि कोयते घेऊन साळुंके यांच्यावर अचानक हल्ला चढवला. या हल्ल्यात साळुंके यांच्या गळ्यावर वार करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र हा वार त्यांनी हाताने अडवल्याने त्यांच्या डाव्या दंडाला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल केले असून उपचार सुरू आहेत. हल्ल्यादरम्यान आरोपींनी शस्त्रे हवेत फिरवून परिसरात दहशत निर्माण करत शिवीगाळ केली. तसेच एका दुचाकीचेही नुकसान केले. या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. तसेच आरोपींवर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.