खारघरमधील अग्निसत्राची दखल
उपाययोजनांबाबत ऊर्जा विभागाचे महावितरणला पत्र
खारघर, ता. १९ (बातमीदार) : खारघर परिसरात गेल्या महिनाभरात आगीच्या घटना वारंवार घडत आहेत. या घटनांची राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाने दखल घेतली असून, गृहसंकुलातील विद्युत पुरवठा व्यवस्थेची पाहणी करण्याचे निर्देश महावितरणाला दिले आहेत.
खारघर सेक्टर ३० मधील अरिस्टो क्लासिक, सेक्टर ३४ सी मधील ट्राय सिटी सिम्फनी, सेक्टर बारा शंकर अपार्टमेंट, सेक्टर सातमध्ये रावेची हाइट्स आणि सेक्टर ३७ अधिराज टॉवर इमारतीत आगीच्या घटनांमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या इमारतीच्या मुख्य वीज मीटरमध्ये लागलेल्या आगीत वायर जळून गेल्यामुळे सोसायटीचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. त्यामुळे गृहसंकुलातील आगीच्या घटना टाळण्यासाठी ऊर्जा विभागाने काही सोसायट्यांना पत्र पाठविले असून, विद्युत संच मांडणीचे कामे मान्यता प्राप्त ठेकेदाराकडून करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच मोठ्या सोसायटी, घरे, बंगले, व्यावसायिक दुकाने, कार्यालये यांनी सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अग्निविरोधक यंत्रणा गरजेची
सोसायटी अथवा घरात वीजजोडणी करताना लाकडी ऐवजी सिमेंट फायबर सीटचा वापर करावा, वीज मीटरमध्ये सुरक्षा रक्षक निवास म्हणून उपयोग करू नये. तसेच वीजजोडणी करताना काळजी घेण्याची सूचना दिल्याचे ऊर्जा विभागाचे सहाय्यक अभियंता हर्षकुमार लादे यांनी दिले, तर आगीची घटना टाळण्यासाठी अग्निविरोधक यंत्रणा अद्ययावत करणे आवश्यक असल्याचे सिडकोचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय राणे म्हणाले.
