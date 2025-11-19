पाण्यासाठी रात्र जागवण्याची वेळ
पाण्यासाठी रात्र जागवण्याची वेळ
खारघर सेक्टर २७ ते ४० मधील वेळापत्रकात बदल
खारघर, ता.१९ (बातमीदार): खारघर सेक्टर २७ ते ४० परिसरात सिडकोकडून रात्री १० ते सकाळी सहा वाजता पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी रात्र जागवण्याची वेळ आल्यामुळे रहिवाशांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
खारघर सेक्टर २७ ते ४० परिसरात रहिवाशांना पाणी समस्याना तोंड द्यावे लागत आहे. रहिवासी, राजकीय पक्षांनी मोर्चे आंदोलन करून समस्या ‘जैसे थे’ आहे. या भागात सिडकोकडून पूर्वी सकाळी आठ ते रात्री साडे बारा दरम्यान पाणी पुरवठा केला जात होता. पण सिडकोने मंगळवारी (ता.१८) पासून सेक्टर २७, ३०, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४० परिसरातील पाणीपुरवठ्याच्या वेळेत बदल करताना रात्री १० ते सकाळी ६ अशी वेळ केली आहे. पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी प्रयोगात्मक बदल केल्याचे सिडकोकडून आवाहन करण्यात आले आहे. पण पाणी पुरवठ्याची वेळ बदलल्यामुळे सोसायटीच्या सुरक्षा राक्षकांना आता रात्र जागून काढावी लागणार आहे.
------------------------------
प्रायोगिक तत्त्वावर
पाणी समस्या सोडविण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर बद्दल केला आहे. या वेळेत रहिवाशांना पुरेसे पाणी उपलब्ध झाले तर नागरिकांच्या समंतीने विचार केला जाईल, असे सिडको पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता बी.व्ही.गायकवाड यांनी सांगितले.
