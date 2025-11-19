मोखाड्यात राजकीय वातावरण तापले
मोखाड्यात निवडणुकीपूर्वीच राजकीय रणधुमाळी!
भाजपचा स्वबळाचा नारा; माविआ एकत्रित लढणार
भगवान खैरनार, सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा, ता. १९ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच मोखाडा तालुक्यात राजकीय वातावरण गरम झाले आहे. भाजपने स्वबळाचा नारा दिल्याने पक्षात नव्याने प्रवेश केलेले आणि जुने निष्ठावंत कार्यकर्ते यांच्यात उमेदवारीसाठी तीव्र स्पर्धा (लॉबिंग) सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडी (मविआ) होण्याचे संकेत असले तरी तिन्ही पक्ष सकारात्मक आहेत. शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)देखील स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत आहेत आणि त्यांनी उमेदवार निश्चित करण्यासाठी बैठका सुरू केल्या आहेत.
ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा समजला जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. नगर परिषद आणि नगर पंचायतच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. तर आगामी जिल्हा परीषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनीदेखील जय्यत मोर्चेबांधणी केली आहे. अतिदुर्गम आणि छोटा तालुका असूनही मोखाड्याचे जिल्ह्यात मोठे राजकीय वजन आहे. त्यामुळे छोट्या तालुक्यात पक्षांतराच्या मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत.
यापूर्वी पंचायत समितीमध्ये सहापैकी शिवसेनेच्या पाच जागा तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची एक असे बलाबल होते, तर जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप यांची प्रत्येकी एक जागा होती. दरम्यान, पक्षांमधील फूट आणि भाजपमधील इनकमिंगमुळे आता मोखाड्याचे राजकीय चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. त्यामुळे तालुक्यात भाजपचे पारडे जड झाले आहे. परिणामी भाजपने स्वबळासाठी दंड थोपटले आहेत.
-------------------------
तालुक्यात भाजपची ताकद वाढली आहे. उमेदवारीसाठी स्पर्धादेखील आहे. जिल्हाध्यक्षांनी स्वबळाचा नारा दिला आहे. त्यामुळे तालुक्यात तशी मोर्चेबांधणी केली आहे. उमेदवार निश्चितीसाठी वरिष्ठांकडे इच्छुकांची नावे पाठवली जाणार आहेत. तेथे कोअर कमिटी उमेदवार निश्चित करतील.
- मिलिंद झोले, भाजप मोखाडा तालुकाध्यक्ष
-------------------------
महायुतीबाबत कुठलीही बोलणी झालेली नाही. आमची तालुक्यात मोठी ताकद आहे. पंचायत समितीत आमचे वर्चस्व होते. याही वेळेस आमचेच वर्चस्व राहील. उमेदवार निवडीसाठी आमच्या बैठका झाल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच उमेदवारदेखील निश्चित होणार आहेत.
- अमोल पाटील, शिवसेना मोखाडा तालुकाप्रमुख
-------------------------
तालुक्यात महाविकास आघाडी होण्याची शक्यता आहे. तिन्ही घटक पक्ष सकारात्मक आहेत. एक संयुक्त बैठक झाल्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. आमची उमेदवार निश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे. या वेळी आघाडीस वातावरण चांगले आहे. त्यामुळे तालुक्यात मोठे यश मिळण्यासाठी आघाडीचे सर्व पदाधिकारी तयारीत आहेत.
- सन्नी (प्रीतम) पवार, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) मोखाडा
-------------------------
महायुतीची अजूनही कुठलीच बोलणी झालेली नाहीत. त्यामुळे आम्ही आगामी निवडणुकीची स्वतंत्र तयारी केली आहे. अनेक इच्छुक उमेदवार आमच्याकडे आहेत. त्यामुळे उमेदवार निश्चितीची प्रक्रियादेखील पूर्ण केली जाईल. तशा बैठकादेखील झाल्या आहेत.
- विलास पाटील, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) मोखाडा
