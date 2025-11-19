परतीच्या पावसाने खरीप पिके गेली: शेतकऱ्यांना रब्बी भाजीपाला पिकांचा आधार
परतीच्या पावसाने खरीप पिकांचे नुकसान
विक्रमगड, ता. १९ (बातमीदार) : विक्रमगड तालुक्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून भातशेतीवर अवलंबून न राहता रब्बी हंगामात कडधान्ये आणि भाजीपाला लागवडीकडे वळले आहेत; मात्र यंदा परतीचा पाऊस लांबल्यामुळे खरीप हंगामातील भातपिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
या संकटातून सावरत, शेतकरी आता पुन्हा रब्बी भाजीपाला पिकांकडे वळले आहेत. पाण्याची योग्य सोय असलेल्या ठिकाणी शेतकरी हिवाळी हंगामात पालेभाज्या घेण्यासाठी शेतीच्या कामात व्यस्त आहेत.
परतीच्या पावसामुळे खरीप पिकांबरोबरच रब्बी हंगामही अडचणीत आला असून, रब्बी लागवडीचे क्षेत्र घटण्याची शक्यता आहे. विहीर, नदी, नाले यांच्यातील पाण्याच्या स्त्रोतांच्या आधारे शेतकरी कारली, दुधी, मिरची, वांगी, टोमॅटो, कोबी, फ्लॉवर, मेथी, शेपू, पालक अशा विविध पालेभाज्या आणि फळभाज्यांची लागवड करत आहेत. या ताज्या भाज्यांना बाजारात चांगली मागणी मिळत आहे.
पालेभाज्यांसाठी साखळी पद्धतीने नळाद्वारे, पाटाद्वारे किंवा विद्युत मोटारीने पिकांना पाणी पुरविले जात आहे. त्यामुळे शेतीत काम करणाऱ्या मजुरांनाही चांगला रोजगार मिळत आहे. शहरांमधून येणाऱ्या शिळ्या भाज्यांपेक्षा या गावरान ताज्या भाज्यांना चांगली मागणी असल्याने, शेतकरी आधुनिकतेचा स्वीकार करत खरीप हंगामातील नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
यावर्षी पाऊस लांबल्याने भातपिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतात ओल व पाणी असल्याने उशिराने भाजीपाला लागवडीस सुरुवात केली आहे. सध्या थंडीचा मोसम असल्याने याच काळात भाजीपाला लागवड केली जाते. फेब्रुवारीमध्ये भाजीपाला तयार होऊन विक्री योग्य होत असतो. भाजीपाला पिकाला योग्य वेळी पाणी देणे गरजचे असते.
- विजय सांबरे, शेतकरी, ओंदे गाव
भाजीपाल्याच्या पीकविक्रीसाठी जे बाहेरील दलाल येत असतात, ते शेतकऱ्यांना खूप कमी भाव देतात व त्यावर शेतकऱ्यांना चांगला नफा होण्याऐवजी त्या दलालांनाच होत असतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे विक्रमगड तालुक्यात योग्य बाजारपेठचा अभाव व त्यामुळे हमीभाव नाही.
- सोपान दिघे, शेतकरी, मुहु गाव
