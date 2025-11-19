ठाण्यात गटार चेंबरमध्ये पडलेला मुलगा सुखरूप
दोनवर्षीय चिमुकला २० फूट गटार चेंबरमध्ये कोसळला
तरुणांच्या धाडसाने जीव वाचला; खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १९ : आईसोबत फुटपाथवरून पायी जाताना तोल जाऊन २० फूट उंच गटार चेंबरमध्ये दोनवर्षीय चिमुरडा पडल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. त्या चिमुरड्याला तातडीने स्थानिक नागरिकांनी चेंबरमध्ये उतरून सुखरूप बाहेर काढले असून, उपचारार्थ ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात दाखल केले आहे. हमदान गुफरान कुरेशी असे दोनवर्षीय चिमुरड्याचे नाव असून, तो राबोडी येथे राहतो.
राबोडी येथील हमदान हा चिमुरडा मंगळवारी (ता. १९) आई आणि पाचवर्षीय मोठ्या भावासह मेंटल हॉस्पिटल परिसरात नातेवाइकांकडे आले होते. भेट झाल्यानंतर ते घरी जाण्यासाठी निघाले. त्यांचे वडील रिक्षा आणण्यासाठी गेले होते. याचदरम्यान दोघे चिमुकले आईसोबत चालत असताना ज्ञानसाधना कॉलेजसमोर हमदान तोल जाऊन बाजूच्या गटार चेंबरमध्ये पडला. ही बाब लक्षात येताच तेथील चार ते पाच तरुण तातडीने धावून आले. त्यापैकी एक तरुणाने चेंबरमध्ये उतरून हमदानला बाहेर काढले. चेंबरमधील पाणी त्याच्या नाकातोंडात गेल्याची शक्यता असल्याने त्याला तातडीने ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी नेले. तेथून त्याला ज्युपिटर रुग्णालयात हलविण्यात आले असून, ४८ तासांसाठी डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे, असे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासिन तडवी यांनी सांगितले.
या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, नौपाडा कोपरी प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त, स्थानिक माजी लोकप्रतिनिधी, उपनगर अभियंता, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी, ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दलाचे जवान तसेच बांधकाम विभागाचे व पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता यांनी धाव घेतली.
गटार चेंबर अखेर बंद
स्ट्रॉम वॉटर पाइपलाइनकरिता हे गटार चेंबर खोदण्यात आले होते, परंतु चेंबरचे झाकण लोखंडी पाइपमुळे बंद होत नसल्याने ते उघडेच होते. या घटनेनंतर सुरक्षेच्या दृष्टीने ते लोखंडी पाइप ग्रँडर व गॅस कटरच्या सहाय्याने कापून बाजूला केले व चेंबर बंद करण्यात आल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
