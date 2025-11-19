इमारत बांधकामाकरिता खोदलेल्या खड्ड्याचा काही भाग खाचला
बांधकामस्थळी खड्डा ४० फूट खोल खचला
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १९ : ठाण्यातील ऋतू पार्क या ठिकाणी बांधकामाधीन असलेल्या इमारतीच्या खड्ड्याचा भाग अचानक खचल्याची घटना मंगळवारी (ता. १८) रात्री समोर आली. ही घटना खोदकाम करताना घडली असून यामध्ये कोणालाही दुखापत झालेली नाही. यावेळी, अंदाजे ४० फूट लांब व ३५ ते ४० फूट खोल खड्डा पडल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
श्री लक्ष्मी नारायण इंटरप्राईजेस इन्फिनिटी हेरिटेज या इमारतीसाठी खोदकाम करताना खड्ड्याचा काही भाग खचला व मातीचा ढिगारा पोकलेनवरती पडल्याची पडला. याची माहिती योगेश सराफ यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला दिली असता कर्माचारी आणि अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यावेळी कोणालाही दुखापत झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, या ठिकाणी सुरक्षेच्या कारणास्तव आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने धोकापट्टी लावून बॅरिगेटिंग करण्यात आले आहे.
