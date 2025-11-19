अवैध गॅस सिलिंडर साठ्यावर धडक कारवाई
अवैध गॅस सिलिंडर साठ्यावर धडक कारवाई
साडेसहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १९ : वागळे इस्टेट परिसरात अवैधरीत्या साठवलेल्या गॅस सिलिंडरवर मंगळवारी (ता. १९) मोठी कारवाई केली. या कारवाईत १९ किलो वजनाचे १६ भरलेले व ४९ रिकामे सिलेंडर्स, टेम्पो असा एकूण सहा लाख ५० हजार ६७२ रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त केला.
वागळे इस्टेट रोड नंबर २२ येथून एका टेम्पोमधून अवैधरित्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची वाहतूक केली जाणार असल्याची माहिती पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार या टेम्पोवर धाड टाकत चालक व मालकाविरोधात श्रीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई उपनियंत्रक शिधावाटप फ परिमंडळ, ठाणे प्रशांत काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक नियंत्रक प्रदीप काळे, शिधावाटप अधिकारी महेश कुसमुडे, निरीक्षक भगवान खंडेराव, गणेश हरणे, मनीष शास्त्री, सहाय्यक शिधावाटप अधिकारी संदीप बागवे या पथकाने केली.
