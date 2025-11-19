शहापूर शहरात भाजपाची एकता पदयात्रा
शहापूर शहरात भाजपची ‘एकता पदयात्रा’
शहापूर, ता. १९ (वार्ताहर) सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त शहापूर भाजपने ‘रन फॉर युनिटी’ कार्यक्रमांतर्गत बुधवारी (ता. १९) शहापूर शहरात ‘एकता पदयात्रा’ काढून जनजागृती केली. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त ‘एकता’ या विषयावर जनजागृती करणे हा उद्देश होता. संत तुकाराम चौकापासून पंचायत समितीजवळील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकापर्यंत कार्यकर्त्यांनी पायी चालत सहभाग घेतला. पक्षाचे शहापूर पूर्व, दक्षिण आणि उत्तर या तिन्ही मंडळांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने पदयात्रेत सहभागी झाले होते.
एकता पदयात्रेचे नेतृत्व भाजपचे माजी तालुका अध्यक्ष भास्कर जाधव, शहर अध्यक्ष विवेक नार्वेकर, पूर्व मंडळ अध्यक्ष सुभाष हरड, दक्षिण मंडळ अध्यक्ष दीपक बोंबे, उत्तर मंडळ अध्यक्ष प्रकाश सांडे आणि एकता यात्रेचे सहसंयोजक तुकाराम भाकरे यांनी केले. यावेळी मुकुंद शिर्के, शेखर अधिकारी, प्रकाश दिनकर, पुंडलिक शिर्के, राज विशे, हरिश्चंद्र पाटील, सतीश सापळे, निशिगंधा बोंबे, कविता बसवंत, राजश्री घाटाळ, सरपंच जयवंत वाघ, सरपंच कैलास डोंगरे, गणपत कुडव आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
