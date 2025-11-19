मिरा-भाईंदरमध्ये आता ''मिनी क्लस्टर''
मिरा-भाईंदरमध्ये आता ‘मिनी क्लस्टर’
रखडलेल्या पुनर्विकासाला मिळणार गती
भाईंदर, ता. १९ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरात जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी लागू करण्यात आलेल्या क्लस्टर (समूह विकास) योजनेत येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी आता ‘मिनी क्लस्टर’ धोरण लागू करण्याचे नियोजन आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नगरविकास विभागाला यासंदर्भात तातडीने सुधारित प्रस्ताव तयार करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
सध्याच्या क्लस्टर योजनेसाठी किमान क्षेत्रफळ १० हजार चौ. मी. एवढे आहे, ज्यात अनेक इमारती एकत्र येणे अपेक्षित आहे. मात्र सर्व इमारती एकत्र येत नसल्याने पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडले आहेत. किमान पाच इमारतींच्या गटाला अथवा ठरावीक चौरस मीटर क्षेत्र असलेल्या जागेला ‘मिनी क्लस्टर’ म्हणून मान्यता दिली जाईल. या मिनी क्लस्टरला एकत्रित विकास, नियंत्रक व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार क्लस्टर योजनेचे सर्व लाभ मिळतील.
मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील किमान पाच इमारतींचा गट करून अथवा ठरावीक चौरस मीटर क्षेत्र असलेल्या जागेसाठी मिनी क्लस्टर योजना राबवावी व त्याला यूडीपीसीआरनुसार क्लस्टर योजनेचे लाभ देण्यात यावेत. अशा सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या आहेत.
३० वर्षांहून जुन्या इमारतींचाही पुनर्विकास
याव्यतिरिक्त ग्रामपंचायत काळातील ३० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. अशा इमारतींना यूडीपीसीआरमधील तरतुदीनुसार मालमत्ता कराच्या असेसमेंट उताऱ्यावरील बांधकाम क्षेत्र प्रमाण मानून त्यावर प्रोत्साहन चटई क्षेत्र मिळवून देण्यात येणार आहे.
सुरक्षित व शाश्वत शहराकडे वाटचाल
प्रताप सरनाईक यांच्या मते, या दोन्ही महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे आगामी काळात धोकादायक व जुन्या झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा वेग वाढणार आहे. यामुळे मिरा-भाईंदर शहराला झोपडपट्टीमुक्त, सुरक्षित व शाश्वत शहराच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास मदत होणार आहे.
