वसईत भरदिवसा दरोडा
वसईत भरदिवसा धाडसी दरोडा
महिलेवर चाकूहल्ला, १० लाखांचा ऐवज लुटला!
बोळींज, ता. १९ (बातमीदार) : वसई पूर्व भागातील वालीव सातिवली परिसरात असलेल्या एका निवासी संकुलात भरदुपारी धाडसी दरोड्याची घटना घडल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. रिलायबल ग्लोरी टॉवरमधील एका घरात तीन अनोळखी व्यक्तींनी घुसून महिला आणि तिच्या मुलाला बांधून ठेवत १० लाख रुपयांचा ऐवज लुटला. सोमवारी दुपारी दीडच्या सुमारास ही घटना वसई पूर्वेकडील रिलायबल ग्लोरी टॉवर (रूम नं. ३०१) येथे राऊत कुटुंबाच्या घरी घडली.
तीन अनोळखी व्यक्तींनी दाराची बेल वाजवली. १५ वर्षांच्या मुलाने दार उघडताच तिघे धक्का देऊन घरात घुसले. त्यांनी मुलाला चाकूचा धाक दाखवून बांधून ठेवले. स्वयंपाकघरात असलेल्या त्याची आई संगीता राऊत यांच्यावरही चाकूने हल्ला करून त्यांना बांधून ठेवले. आरोपींनी संगीता राऊत यांच्याकडून कपाटाची चावी घेऊन त्यातील १० लाख रुपयांचे दागिने आणि रोख रक्कम घेऊन पोबारा केला. या हल्ल्यात संगीता राऊत जखमी झाल्या आहेत.
पोलिसांची चार पथके सक्रिय
भरदिवसा घडलेल्या या गंभीर गुन्ह्याची नोंद होताच पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला आहे. उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले-श्रींगी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दरोड्याचा तपास करण्यासाठी पोलिसांची ४ पथके तयार करण्यात आली आहेत.
