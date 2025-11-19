मार्वे किनाऱ्यावर निर्माल्याच्या कळशांमध्ये कचऱ्याचा ढिगारा
पर्यटक त्रस्त; पालिकेकडे दंडात्मक कारवाईची मागणी
मालाड, ता. १९ (बातमीदार) ः मार्वे समुद्रकिनाऱ्यावर निर्माल्याच्या कळशांचा मूळ उद्देशच हरवू लागला आहे. या कळशांमध्ये निर्माल्यांऐवजी मोठ्या प्रमाणावर सामान्य कचरा टाकला जात आहे. पर्यटक, स्थानिक फेरीवाले आणि काही दुकानदारदेखील या कळशांचा वापर सर्रास कचरा फेकण्यासाठी करत असल्याची माहिती रहिवाशांनी दिली.
काही नागरिक कचरा कळशात टाकण्याऐवजी बाहेरच फेकून देतात. त्यामुळे कचरा इकडे-तिकडे विखुरला जातो आणि संपूर्ण परिसर अस्वच्छ दिसू लागला आहे.
याचा परिणाम म्हणून पर्यटकांसमोर मार्वे किनाऱ्याची प्रतिमा खराब होत आहे. समुद्रकिनाऱ्याचे सौंदर्य विद्रूप होत आहे. स्वच्छतेच्या दृष्टीने गंभीर परिस्थिती निर्माण होत आहे. या अस्वच्छतेमुळे त्रस्त झालेल्या पर्यटकांनी आणि स्थानिकांनी पालिकेकडे तक्रार नोंदवली असून, कचरा करणाऱ्यांवर तातडीने दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
निर्माल्याच्या कळशांचा चुकीच्या वापरामुळे किनाऱ्याचे सौंदर्य नष्ट होत आहे. पालिकेने नियमित स्वच्छता, देखरेख आणि दंडात्मक कारवाई करावी. मार्वे किनाऱ्याच्या स्वच्छतेसाठी योग्य उपाययोजना आणि जनजागृतीची नितांत आवश्यकता असल्याचे स्थानिकांचे मत आहे.
