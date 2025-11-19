धानिवरी कोटबीपाडा येथे भव्य रॅकोट डान्स स्पर्धा
रॅकोट डान्स स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
कासा, ता. १९ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील धानिवरी ग्रामपंचायत हद्दीतील कोटबीपाडा येथे कणसरी ग्रुप कला व क्रीडा मंडळ आणि आदिवासी युवा परिवर्तन ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवारी (ता. १७) भव्य खुल्या रॅकोट डान्स स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत तब्बल ५६ स्पर्धकांनी भाग घेतला, ज्यात अंबरनाथ, कल्याण, नाशिक, सफाळा, बोईसर, विरार तसेच गुजरात राज्यातील कलाकारांचा समावेश होता. ज्युनियर आर्टिस्ट सलमान खान यांच्या प्रभावी नृत्याविष्काराने प्रेक्षकांची जोरदार दाद मिळवली.
या कार्यक्रमाला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते विनायक राऊत, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे माजी आमदार सुनील भुसारा, माजी जि. प. सदस्य जयेंद्र दुबळा, कष्टकरी संघटनेच्या मधुबाई थोड़ी, एमपीएससी उत्तीर्ण प्रियंका म्हसकर, कासा पोलिस ठाणे उपनिरीक्षक किशोर पवार, दीपक बोंबा आदी उपस्थित होते. हजारोंच्या संख्येने प्रेक्षकांनी उपस्थित राहून स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला, ज्यामुळे संपूर्ण परिसर टाळ्यांचा कडकडाट आणि उत्साहाने दुमदुमून गेला होता. संजु बोबा यांनी सूत्रसंचालन केले. या स्पर्धेत प्रथम तीन क्रमांक व उत्तेजनार्थ पारितोषिके देऊन स्पर्धकांना गौरवण्यात आले.
