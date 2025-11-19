३१५ नगरसेवकपदाचे अर्ज वैध
नगराध्यक्षपदासाठी २७ अर्ज अंतिम
पालघर, ता. १९ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यातील नगर परिषद आणि एका नगर पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. १८) उमेदवारी अर्जांची छाननी प्रक्रिया पार पडली. या छाननीनंतर निवडणुकीचे प्राथमिक चित्र स्पष्ट झाले आहे.
नगराध्यक्षपदासाठी आलेल्या ३४ नामनिर्देशन पत्रांपैकी सात नामनिर्देशन पत्रे अवैध ठरली आहेत, तर २७ नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली आहेत. नगरसेवकपदासाठी ९४ जागा असून, त्यासाठी ४६६ नामनिर्देशन पत्रे दाखल झाली होती. त्यातील ३१५ वैध तर १५१ अवैध ठरली आहेत. पालघर नगर परिषदेमध्ये तीन सदस्यांच्या नामनिर्देशन पत्रांवर आक्षेप नोंदविण्यात आले. रात्री आठ वाजेपर्यंत त्याच्यावर दोन्ही बाजूंने मते मांडण्यात आली. रात्री ११ नंतर त्याच्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले होते; मात्र रात्री तिन्ही आक्षेप घेतलेली नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरविले आहेत. पालघर नगर परिषदेसाठी नगराध्यक्षपदाच्या जागेसाठी १२ नामनिर्देशन पत्रे दाखल झाली होती. त्यातील चार नामनिर्देशन पत्रे अवैध ठरली असून, आठ नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली आहेत. नगरसेवकपदासाठी एकूण १७२ नामनिर्देशन पत्रे दाखल झाली होती. त्यातील ३३ नामनिर्देशन पत्रे अवैध ठरली आहेत. १३६ नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली आहेत.
डहाणू नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी चार नामनिर्देशन पत्रे दाखल झाली होती. चारही नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली आहेत. नगरसेवक पदासाठी ८३ नामनिर्देशन पत्रे दाखल झाली होती. त्यातील ११ नामनिर्देशन पत्रे अवैध ठरली असून, ७२ नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली आहेत. जव्हार नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी आठ नामनिर्देशन पत्रे दाखल झाली होती. त्यातील दोन नामनिर्देशन पत्रे अवैध ठरली असून, सहा नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली आहेत. तसेच नगरसेवकपदासाठी ११० नामनिर्देशन पत्रे दाखल झाली होती. त्यातील ३३ नामनिर्देशन पत्रे अवैध ठरली असून, ७७ नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली आहेत.
वाडा नगर पंचायतीसाठी नगराध्यक्षपदासाठी १० नामनिर्देशन पत्रे दाखल झाली होती. त्यातील तीन नामनिर्देशन पत्रे अवैध ठरली आहेत, तर सात नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली आहेत. नगरसेवक पदासाठी १०० नामनिर्देशन पत्रे दाखल झाली होती. त्यातील २६ नामनिर्देशन पत्रे अवैध ठरली आहेत, तर ७४ नामनिर्देशन पत्रे ही वैध ठरली आहेत. पालघर नगर परिषदेत सुभाष पाटील, रवींद्र ऊर्फ बंड्या म्हात्रे व मुनाफ शेख यांची नामनिर्देशन पत्रे अवैध ठरविण्यासाठी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांकडून अर्ज करण्यात आले होते. रात्रीपर्यंत याच्यावर दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून बाजू मांडण्यात आल्यावर हा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. रात्री उशिरा निर्णय देऊन तिन्ही नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरविण्यात आली.
पद दाखल अर्ज अवैध अर्ज वैध अर्ज
नगराध्यक्ष ३४ ७ २७
नगरसेवक ४६६ १५१ ३१५
नगर परिषद पद वैध अर्ज (नगराध्यक्ष) वैध अर्ज (नगरसेवक)
पालघर नगराध्यक्ष ८ (१२ पैकी) १३९ (१७२ पैकी)
डहाणू नगराध्यक्ष ४ (४ पैकी) ७२ (८३ पैकी)
जव्हार नगराध्यक्ष ६ (८ पैकी) ७७ (११० पैकी)
वाडा नगराध्यक्ष ७ (१० पैकी) ७४ (१०० पैकी)
