हिरकणी कक्षाचे झाले समग्र शिक्षण अभियानाचे कार्यालय
हिरकणी कक्ष ‘कागदावर’च
प्रत्यक्षात समग्र शिक्षण विभागाचा कब्जा ः जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील प्रकार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १९ : नवजात शिशुच्या जन्मानंतर बाळंतीण स्त्रियांची पालन पोषणाची जबाबदारी व देखरेख अधिक असते. शिशूंसाठी पुरेसे स्वतंत्र स्तनपान कक्ष नसल्याने मातांची मोठी हेळसांड होत असते. याची दाखल घेत, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात येणाऱ्या स्तनदा मातांची गैरसोय होवू नये, यासाठी पहिल्या मजल्यावर हिरकणी कक्षाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, सध्या या कक्षात समग्र शिक्षा अभियानाचा विभाग सुरु करण्यात आली असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यामुळे हिरकणी कक्ष केवळ कागदावरच राहिल्याचे बोलले जात आहे.
वर्दळीच्या ठिकाणी, कामानिमित्त आलेल्या, प्रवासात असणाऱ्या आणि कार्यालयात काम करणाऱ्या स्तनदा मातांना अनेक गैरसोयींना सामोरे जावे लागते. त्यासाठी हिरकणी कक्षाची सुविधा सर्वत्र सहज उपलब्ध झाल्यास मातांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्व शासकीय, निम शासकीय, खासगी कार्यालय, रेल्वे स्थानक आणि एसटी बस स्थानक परिसरात हिरकणी कक्षाची स्थापना करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार ठाणे जिल्हा परिषदेत कामानिमित्त येणाऱ्या स्तनदा मातांची गैरसोय होवू नये, यासाठी मुख्यालयाच्या पहिल्या मजल्यावर १०० दिवस कृती आरखडा कार्यक्रमांतर्गत हिरकणी कक्षाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या घडीला त्या कक्षात शिक्षण विभागाचा समग्र शिक्षा विभाग सुरु करण्यात आला असल्याचे दिसून येत आहे. तर, या विभागात समग्र शिक्षा विभागाच्या लेखा अधिकारी व सहाय्यक लेखा अधिकारी बसत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
