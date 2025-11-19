भाजपच्या यादीत घराणेशाहीची छाप
चार दाम्पत्यांना उमेदवारी, कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी
बदलापूर, ता. १९ (बातमीदार) : बदलापूर नगर परिषद निवडणुकीसाठी भाजपच्या अंतिम उमेदवारी यादीत एकाच वेळी सलग चार दाम्पत्यांना तिकीट मिळाल्याने स्थानिक भाजपमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. शिवसेनेनंतर आता भाजपमध्येही घराणेशाहीलाच प्राधान्य मिळत असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे पक्षासाठी मेहनत घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
मेहनती कार्यकर्त्यांना डावलून थेट चार कुटुंबांना (दाम्पत्यांना) उमेदवारी मिळाल्याने, कार्यकर्त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांनी रात्रंदिवस मेहनत करायची आणि तिकीट मात्र घरच्यांनाच? मग आम्ही आहोत तरी कोण? आम्ही कार्यकर्त्यांनी फक्त सतरंज्या उचलायच्या का? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला आहे.
नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार रुचिता घोरपडे (प्रभाग ३ मधून नगरसेविकाही) आणि त्यांचे पती माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे (प्रभाग ७), भाजपचे महामंत्री संभाजी शिंदे (प्रभाग १४) आणि त्यांच्या पत्नी उर्मिला शिंदे (प्रभाग १६), शहराध्यक्ष रमेश सोळसे आणि त्यांच्या पत्नी हर्षदा सोळसे (दोघेही प्रभाग २२ मधून), तसेच माजी नगरसेवक शरद तेली (प्रभाग ३) आणि त्यांच्या पत्नी कविता तेली (प्रभाग ४) या चार दाम्पत्यांना उमेदवारी मिळाल्याने बदलापूर भाजपमध्ये घराणेशाहीचे आरोप झाले आहेत.
तिकीट न मिळाल्याने दोन मोठे नेते शिंदे गटात!
घराणेशाहीच्या आरोपामुळे नाराज झालेल्या दोन प्रमुख नेत्यांनी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशीच भाजपला रामराम ठोकला. दोन कार्यकाळ नगरसेवक राहिलेल्या संजय भोईर यांना प्रभाग १४ मधून उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यांनी पालिकेच्या दारातून भाजपचा पट्टा घालून प्रवेश केला, पण काही क्षणांतच खासदार श्रीकांत शिंदेंच्या उपस्थितीत शिवसेना शिंदे गटाचा पट्टा घालून ते पालिकेतून बाहेर पडले, ज्यामुळे राजकीय वातावरण बदलले. नाराज झालेल्या सूर्यकांत धुळे यांनीदेखील शिवसेनाचा (शिंदे गट) हात धरत भाजपच्या अडचणी वाढवल्या.
