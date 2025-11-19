आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या विरोधात अवमान याचिका
आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याविरोधात अवमान याचिका
उमराव इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च ट्रस्टचा दावा
भाईंदर, ता. १९ (बातमीदार) : भाजपचे मिरा भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मिरा रोड येथील उमराव इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च ट्रस्टच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मेहता यांनी भाजपच्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात ट्रस्टच्या विरोधात चुकीची, दिशाहीन, बेजबाबदार, निराधार वक्तव्ये केली. तसेच समाजामध्ये पुन्हा एकदा ट्रस्टची बदनामी करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला आहे, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले असल्याची माहिती काँग्रेसचे नेते मुझफ्फर हुसेन यांनी दिली.
हुसेन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ ते २०१९ दरम्यान नरेंद्र मेहता आमदार असताना सातत्याने उमराव इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च ट्रस्टच्या कारभाराविरोधात सार्वजनिकरीत्या जाणूनबुजून, चुकीच्या पद्धतीने बिनबुडाचे आरोप करून समाजामध्ये ट्रस्टची बदनामी करीत होते. त्यामुळे सप्टेंबर २०१९मध्ये त्यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात २५ कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला होता. त्या वेळी न्यायालयाने त्यांना समाजमध्यमांवर प्रसारित केलेल्या चित्रफिती काढून टाकणे तसेच ट्रस्टच्या संदर्भात यापुढे चुकीची, बेजबाबदार, निराधार विधाने करू नयेत, अशा प्रकारचा मनाई आदेश दिला होता.
भाजपच्या दीपावली उत्सव कार्यक्रमात मेहता यांनी ट्रस्टच्या कारभारासंदर्भात टीका करीत समाजमाध्यमावर ट्रस्टची बदनामी केली. तसेच नियमानुसार सार्वजनिकरीत्या रुग्णांची नावे जाहीर करता येत नाहीत, तरीही त्यांनी काही रुग्णांची नावे उघड केली. २०१९मध्ये न्यायालायाने मेहता यांना ट्रस्टसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची वक्तव्ये करण्यास मनाई आदेश जारी केला आहे. असे असताना मेहता यांनी पुन्हा एकदा ट्रस्टविरोधात चुकीची वक्तव्ये करून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे ट्रस्टच्या वतीने मेहता यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दावा दाखल करण्यात आला असल्याचे मुझफ्फर हुसेन यांनी सांगितले.
अवमान केलेला नाही
याप्रकरणी नरेंद्र मेहता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपण उच्च न्यायालयाचा कोणताही अवमान केलेला नाही. उलट संबंधित कार्यक्रमात बोलताना आपला न्यायपालिकेवर संपूर्ण विश्वास आहे, आपल्याला न्याय मिळेल, असे म्हटले आहे. आपण रुग्णालयात सुरू असलेल्या गैरकाराभाराविषयी बोललो असून त्याचे आपल्याकडे पुरावे आहेत. त्यात न्यायालयाचा अवमान होत नाही, असा खुलासा मेहता यांनी केला.
