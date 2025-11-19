आरोग्य सेवेला तंत्रज्ञानाचे बळ
आरोग्यसेवेला तंत्रज्ञानाचे बळ
पालिकेच्या चार आरोग्य केंद्रांत अत्याधुनिक यंत्रणा
पनवेल, ता. १९ (बातमीदार)ः पनवेल पालिकेच्या कामोठे, खारघर, कळंबोली, पनवेल शहरातील चार आरोग्य केंद्रांमध्ये अत्याधुनिक एक्स-रे यंत्रणा बसवण्यात येणार आहेत. सीएसआर निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या सुविधेमुळे आरोग्यसेवेला तंत्रज्ञानाचे बळ मिळाले.
पनवेल पालिकेच्या प्राथमिक आरोग्यसेवेत टांकसाळ कंपनीच्या सीएसआर निधीतून महापालिका क्षेत्रातील चार आरोग्य केंद्रांमध्ये आधुनिक एक्स-रे मशीन बसविण्यात येणार आहेत. कामोठे, खारघर, कळंबोली, पनवेल शहरातील आरोग्य केंद्रांत ही यंत्रणा उभारली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठीची निविदा प्रक्रियेत अडोनीस कंपनीकडून एक्स-रे उपकरणांची खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. एक कोटी ४१ लाखांचा खर्च उपकरणांसाठी करण्यात येणार असून, यंत्रणा हाताळण्यासाठी आवश्यक तंज्ज्ञांची नियुक्ती पालिकेमार्फत होणार आहे.
क्षयरोग निर्मूलनासाठी फायदा
क्षयरोगमुक्त पनवेलचे उद्दिष्ट ठेवून दोन महिन्यांपूर्वी व्यापक रुग्ण शोधमोहीम राबविली होती. या मोहिमेत ४५ हजार संशयित रुग्णांची एक्स-रे तपासणी करण्यात आली. आता कायमस्वरूपी यंत्रणा उपलब्ध झाल्याने प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. नवीन यंत्रणा केवळ क्षयरोग तपासणीपुरती मर्यादित नसून फुफ्फुसविकार, हाडांचे विकार, अपघातातील दुखापती आणि नियमित आरोग्य तपासणीसाठीही उपयुक्त ठरणार आहेत.
पनवेल महापालिकेच्या प्राथमिक आरोग्यसेवेला अत्याधुनिक एक्स-रे यंत्रणा मिळाल्याने क्षयरोग निदानाची अचूकता वाढणार आहे. नागरिकांना मोफत, त्वरित तपासणीची सुविधा मिळाल्याने आर्थिक आणि वेळेची मोठा बचत होईल.
- डॉ. आनंद गोसावी, मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, पनवेल पालिका
