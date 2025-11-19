घाटकोपरच्या ज्ञानमंदिर हायस्कूलचा सलग चौथ्यांदा गौरव
ज्ञानमंदिर हायस्कूलचा सलग चौथ्यांदा गौरव
घाटकोपर, ता. १९ (बातमीदार) : घाटकोपर पूर्वेकडील ज्ञानमंदिर हायस्कूलने शिक्षण क्षेत्रात आपला दबदबा कायम राखत सलग चौथ्यांदा मानाचा पुरस्कार पटकावला आहे. अंधेरी येथील नोवोटल हॉटेलमध्ये झालेल्या राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात या शाळेला ‘आउटस्टॅंडिंग इम्प्लिमेंटेशन ऑफ हायब्रिड लर्निंग इन स्कूल’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील रायन, पोदार, विबग्योर यांसारख्या २५० हून अधिक नामांकित शाळांनी या सोहळ्यात सहभाग घेतला होता. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करीत शिक्षण पद्धती सक्षम करणारी आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणारी संस्था म्हणून ज्ञानमंदिरचा गौरव झाला. याच कार्यक्रमात फनी बनीस इंटरनॅशनल प्रीस्कूल अँड अॅक्टिव्हिटी हबला ‘इमर्जिंग प्रीस्कूल ऑफ द इयर’ हा सन्मान मिळाला. शाळेचे संस्थापक अनिल झोरे यांनी शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या कार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
झोपडपट्टीबहुल परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रॅक्टिकल आणि जीवनकेंद्रित शिक्षणाची भक्कम वाटचाल तसेच स्वावलंबन, निर्णयक्षमता आणि देशभक्ती या मूलभूत मूल्यांवर आधारित शिक्षणासाठी शाळा दशकभर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत आहे.
