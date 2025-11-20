ठाणे स्टेशन ''हॉटस्पॉट''
ठाणे स्थानक ‘हॉटस्पॉट’
ठाणे स्थानकात चोरट्यांचा हैदोस
मोबाईल चोरीच्या घटनेत दोन वर्षांत विक्रमी वाढ
पंकज रोडेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : वर्दळीच्या स्थानकांमध्ये ठाणे रेल्वेस्थानकाचा दुसरा क्रमांक लागतो, मात्र ठाणे रेल्वेस्थानक सध्या मोबाईल चोरीचे हॉटस्पॉट झाले आहेत. मागील २२ महिन्यांत तब्बल दोन हजारांहून अधिक विविध कंपन्यांचे एकूण पावणेसात कोटींचे मोबाईल चोरीला गेले आहेत, तर गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण ४३ ते ४५ टक्के आहे. दिवा सोडले तर इतर स्थानकात, बसविण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बऱ्यापैकी जुने झालेले आहेत, तर प्रवाशांच्या तुलनेत पोलिसांचे मनुष्यबळ तुटपुंजे आहे. या मोबाईल चोरट्यांच्या सुसाट ट्रेनला वेळीच ब्रेक लागणे गरजेचे आहे.
ठाणे स्थानक हे ठाणे लोहमार्ग (रेल्वे) पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येते. ठाणे रेल्वेस्थानकावर मध्य-हार्बर आणि मेल एक्स्प्रेसचा मोठ्या प्रमाणात भार आहे, तर दिवा हे जंक्शन असले तरी येथून लोकल आणि पॅसेंजर गाड्यांची वाहतूक सुरू असल्याने गर्दी असते. याशिवाय कळवा आणि मुंब्रा या स्थानकातील गर्दी ही ठाणे आणि दिवा स्थानकांपेक्षा निम्मी आहे. याच गर्दीचा फायदा मोबाईल चोरटे उचलताना दिसतात. लोकलमध्ये चढताना किंवा उतरताना अथवा फलाटावरील कट्टा, जिन्याखाली याचबरोबर तिकीट बुकिंग हॉल या ठिकाणी डुलकी लागताच चोरटे प्रवाशांना टार्गेट करताना दिसतात.
ठाणे रेल्वेस्थानकात दैनंदिन प्रवासीसंख्या सहा ते सात लाख आहे.
या तुलनेत पोलिस-कर्मचाऱ्यांची संख्या १६८ एवढीच आहे.
स्थानकातील सीसीटीव्ही कॅमरे जुने झाले आहेत.
दररोज तीन ते चार मोबाईल चोरीच्या घटना घडतात.
दोन वर्षांत मोबाईल चोरीच्या घटनांमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे.
मोबाईल चोरीचा तक्ता...
वर्ष गुन्हे / उघड / टक्के
२०२४ १,१३९ / ४९३ / ४३
२०२५ ०,८८६ / ४०३ / ४५
चोरीच्या मोबाईलच्या किमतीचा तक्ता
वर्ष चोरलेले मोबाईल / मिळालेले मोबाईल
२०२४ ३,७२,४४, ८१२ / ९७,०५,०६४
२०२५ ३,०५,६६,७२२ / ७६, ५३, ५९३
आकडेवारीवरून जरी मोबाईल चोरीच्या वाढलेल्या घटना दिसत असल्या तरी, उघडकीस येण्याचे प्रमाण हे ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यातच दुसरीकडे मनुष्यबळ कमी असतानाही मोबाईल चोरीच्या घटना रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- अर्चना दुसाने, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, ठाणे लोहमार्ग पोलिस
