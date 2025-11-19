वेश्या व्यवसायातील ''दलाल'' महिला जेरबंद
वेश्याव्यवसायातील दलाल महिला जेरबंद
दोन पीडित मुलींची सुटका
ठाणे, ता. १९ : ठाणे शहर पोलिसांच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाच्या पथकाने वेश्याव्यवसाय करवून घेणाऱ्या एका दलाल महिलेला जेरबंद करून तिच्या तावडीतून दोन पीडित मुलींची सुटका केली. ही कारवाई मंगळवारी (ता. १८) करण्यात आली. बदलापूर पश्चिम येथील एका हॉटेलमध्ये एक दलाल महिला असहाय्य मुलींना फूस लावून वेश्याव्यवसायासाठी बोलावणार असल्याची माहिती अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक वैशाली गोरडे यांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे त्यांच्या पथकाने तातडीने सापळा लावला आणि त्या दलाल महिलेला ताब्यात घेतले. तिच्या रखवालीतून दोन पीडित मुलींची सुटका करण्यात आली. या दलाल महिलेविरोधात बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तिला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक वैशाली गोरडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. या कारवाईची माहिती ठाणे शहर पोलिस जनसंपर्क अधिकारी तथा वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शैलेश साळवी यांनी दिली.
