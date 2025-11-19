मालमत्ता, पाणीपट्टी करात ५० टक्के सवलत
पडघा, ता. १९ (बातमीदार) : वाढत्या नागरीकरणामुळे वेगाने विकसित होत असलेल्या भिवंडी तालुक्यातील पडघा ग्रामपंचायतीने ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ अंतर्गत नागरिकांना मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि दिवाबत्ती करामध्ये ५० टक्के सवलत जाहीर केली आहे. ही सवलत फक्त अभियान कालावधीत म्हणजे ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असणार आहे.
ग्रामपंचायतीचे आर्थिक स्वावलंबन साधण्यासाठी शिवसेना नेते प्रकाश पाटील यांच्या सूचनेनुसार ही योजना राबविण्यात आली आहे. सरपंच सायली पाटील, ग्रामपंचायत अधिकारी भास्कर घुडे आणि ग्रामपंचायत समिती यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान सुरू आहे. योजनेनुसार, ग्रामपंचायत हद्दीतील निवासी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि दिवाबत्ती कराच्या थकबाकीवर ५० टक्के सवलत दिली जाईल. नागरिकांना चालू २०२५-२६ या वर्षाचा पूर्ण कर एकरकमी भरावा लागणार आहे. तसेच १ एप्रिलपूर्वीची थकबाकी भरताना ५० टक्के सवलत लागू होईल. मात्र, थकबाकीवरील सवलतीची उर्वरित रक्कमही एकरकमीच भरावी लागणार असल्याचे ग्रामपंचायतीने स्पष्ट केले आहे. या योजनेला प्रतिसाद मिळत असून नागरिकांनी थकबाकी व चालू वर्षाचा कर भरून सवलतीचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली आहे.
अटी बंधनकारक
* चालू वर्षाचा (घरपट्टी, पाणीपट्टी, दिवाबत्ती) संपूर्ण कर एकरकमी भरावा.
* १ एप्रिलपूर्वीची थकबाकी ५० टक्के सवलतीसह एकरकमी भरावी.
* सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंतच उपलब्ध असेल.
