आत्महत्येच्या धमक्या देणे क्रूरता
पतीची घटस्फोटाची मागणी मान्य करताना उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : जोडीदाराने सतत धमकावणे किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हे क्रौर्यच आहे, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले तसेच अर्जदार पतीची घटस्फोटाची मागणी मान्य केली.
‘जेव्हा वारंवार आत्महत्या करण्याची धमकी दिली जाते त्या वेळी दोघांमधील वैवाहिक संबंध ताणले जातात आणि ते संबंध सुरू ठेवणे कठीण होऊन बसते, असे निरीक्षणही मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने घटस्फोटाची मागणी मान्य करताना नोंदवले. कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळण्याच्या २०१९च्या आदेशाला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर गेल्या आठवड्यात सुनावणी पार पडली. त्या आदेशाची प्रत बुधवारी (ता. १९) उपलब्ध झाली. यामध्ये याचिकाकर्ते दशकाहून अधिककाळ विभक्त राहत आहेत. त्यांच्यामध्ये कोणताही सौहार्दपूर्ण तोडगा किंवा समेट शक्य नाही. याचिकाकर्त्याने पत्नीच्या क्रूर वर्तनाच्या अनेक घटनांचा उल्लेख याचिकेत केला असूनही कौटुंबिक न्यायालयाने त्याबाबत विचार केला नाही. जोडीदाराकडून आत्महत्येच्या धमक्या देणे क्रूरता आहे. शब्दांद्वारे, संकेतांद्वारे अशा वर्तनाची पुनरावृत्ती होत असेल तेव्हा दुसऱ्या जोडीदारासाठी वैवाहिक संबंधात राहणे अशक्य होते, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भही न्यायालयाने दिला.
सदनिकांचे मालकी हक्क हस्तांतरित करण्याचे आदेश
संशयाचे आरोप आणि आत्महत्येचा प्रयत्न हे पत्नीची वैवाहिक जीवन अथवा पतीप्रति असलेली वागणूक दर्शविते. त्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्ते जोडपे एकत्र राहणे शक्य नाही आणि म्हणूनच घटस्फोटाची मागणी मान्य करणे योग्य असल्याचेही न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर करताना स्पष्ट केले आणि याचिकाकर्त्याला पत्नीला २५ लाख रुपये आणि अंतिम तोडगा म्हणून दोन सदनिकांचे मालकी हक्क हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले.
