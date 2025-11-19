मिठीचा गाळ उपसा घोटाळ्याचा मुख्य आरोपी लवकरच अटक होणार
मुंबई, ता. १९ ः मिठी नदीचा गाळ उपसा घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार कोण आहे, हे लवकरच स्पष्ट होईल आणि त्याच्या अटकेची प्रक्रिया आता सुरू होईल. सत्तेचा दुरुपयोग करून केलेला हा अपहार लवकरच जनतेच्या आणि राज्याच्या समोर येईल आणि मुंबईत भूकंप होईल, असे मत आमदार प्रसाद लाड यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिस आयुक्तांसमोर या घोटाळ्यासंदर्भात बुधवारी जबाब नोंदविला.
मिठी नदी गाळ उपसा घोटाळाप्रकरणी आमदार प्रसाद लाड यांनी मुंबई पोलिस आयुक्त कार्यालयात हजर राहून आपला सविस्तर जबाब नोंदवला. या प्रकरणात काही व्यक्तींनी संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांनी यापूर्वी केला होता. त्यावर आज त्यांनी पुराव्यांसह ५०३ पानांचे बाड संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले. पैशांचा व्यवहार कसा झाला याची माहिती त्यांनी, मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस सह आयुक्त संग्रामसिंह निशाणदार यांच्यासमोर सविस्तरपणे मांडल्याचेही ते म्हणाले.
‘‘मागील काही वर्षांत २० लाख मेट्रिक टन गाळ काढला, असे सांगितले जाते; परंतु हा गाळ काढून टाकला कुठे याचा पुरावा कोणाकडेच नाही. ज्या ठिकाणी जागा दाखवली जाते, तिथे इमारती उभ्या आहेत. जर २० लाख मेट्रिक टन गाळ जर खरेच एखाद्या भरावाच्या ठिकाणी टाकला असता, तर एक नवी मुंबई उभी राहिली असती. परंतु, हा प्रकार खोटे बोल, पण रेटून बोल असा आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती कोणीही असेल तिला शिक्षा झाली पाहिजे ही माझी मागणी आहे, ’’ असे आमदार प्रसाद लाड या वेळी म्हणाले. विधान परिषदेत याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी आमदार लाड यांनी केली होती. त्यानंतर समिती स्थापन झाली असून, चौकशीची प्रक्रिया आता वेग घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तुरुंगाची हवा खावी लागणार!
मिठीच्या गाळ उपसा घोटाळ्याचे सत्य येणाऱ्या काळात समोर येईल आणि मुख्य सूत्रधार आणि दोषींना तुरुंगाची हवा खावीच लागेल. मुंबईतील मराठी करदात्यांचे पैसे ज्यांनी खाल्ले त्यांना ते फेडावेच लागतील, असेही लाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
