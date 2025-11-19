उठाबशा प्रकरणात शिक्षिकेला अटक
वसईतील मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी शिक्षिकेला अटक
नालासोपारा, ता. १९ ( बातमीदार) ः वसईच्या सातीवली येथील श्री हनुमंत विद्यामंदिर शाळेमध्ये हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या घटनेमध्ये शिक्षिकेविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. तिला बुधवारी (ता १९) अटक करण्यात आली आहे.
ममता यादव असे अटक केलेल्या शिक्षिकेचे नाव आहे. वसईच्या सातीवली येथील श्री हनुमंत विद्यामंदिर शाळेत हिंदी या विषयाची ती शिक्षिका आहे. १० मिनिटे उशिरा आल्याने शिक्षिकेने सहावीत शिकणाऱ्या १३ वर्षांच्या काजल गौडला १०० उठाबशा काढायला लावल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. या घटनेत चिमुरडीला श्वास घेण्यास आणि कंबरेला त्रास झाल्याने तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले होते, परंतु शनिवारी (ता. १५) या चिमुरडीचा उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने विकृत शिक्षिकेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करीत मुलीच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या शिक्षिकेविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सर्व पक्षीय, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी केली होती. या प्रकरणात वालीवचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिलीप घुगे यांनी तपास करूनमुलीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या शिक्षिकेविरोधात मंगळवारी रात्री गुन्हा दाखल केला होता.
