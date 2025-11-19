‘झोपु’साठी क्लस्टर योजना?
‘झोपु’साठी क्लस्टर योजना?
विकसक न मिळाल्याने पालिकेचा विचार
मुंबई, ता. १९ ः मुंबई महापालिकेच्या ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’अंतर्गत २६ भूखंडांसाठी अद्याप विकसक मिळालेले नाहीत. त्यामुळे पालिका आता यासाठी क्लस्टर योजना राबवण्याचा विचार करीत असल्याचे पालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले.
पूर्व उपनगरांतील हे भूखंड झोपड्यांची घनता, अतिक्रमण आणि सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंतीमुळे विकसकांना आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरत आहे. विकसकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने पालिकेने आतापर्यंत निविदांना दोनवेळा मुदतवाढ दिली, मात्र तरीही विकसकांनी पाठ फिरवल्याने पालिकेने आता तिसऱ्यांदा मुदत वाढविली आहे. यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्यास या भूखंडांचे क्लस्टर करून पुनर्विकास राबवण्याचे नियोजन पालिका करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुंबई शहर, तसेच पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील महापालिकेच्या विविध आरक्षित भूखंडांवर सुमारे ५१ हजार ५८२ झोपड्या आहेत. या झोपड्यांचा पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडलेला असून, राज्य सरकारने याबाबत मुंबई महापालिकेला स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
